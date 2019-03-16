15 марта в Ташкенте прошло торжественное открытие многофункционального ледового комплекса Humo Arena. Репортаж корреспондента «Газеты.uz».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев открыл церемонию и поздравил собравшихся со знаменательным событием. Мероприятие посетило около 6000 человек.

Свое мастерство зрителям продемонстрировали мастера летних видов спорта — борцы, каратисты, мастера рапиры и сабли, паралимпийцы, исполнители спортивного танца. Танцевальную тему продолжили 40 танцовщиц, которые представили красоту народного узбекского танца, современного танца и стрит-дэнса.

После на арену вышли представители фигурного катания и хоккея из Узбекистана. Кроме того, состоялась импровизированная игра хоккеистов — легенд хоккея, включая Павла Буре, и ветеранов команды «Бинокор» с юными хоккеистами Узбекистана, представляющими клубы «Бинокор» и «Хумо».

Гостям и участникам церемонии открытия было представлено световое шоу с использованием технологии видеомэппинг (3D mapping) с участием танцоров и фигуристов.

В ледовом спектакле «Щелкунчик» выступила олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Постановкой шоу занимался знаменитый хореограф — постановщик сборной России по фигурному катанию Петр Чернышев.

Церемония открытия завершилась выступлениями звезд узбекской и российской эстрады — Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Димы Билана, Юлдуз Усмановой, Озодбека Назарбекова и других.

Подготовкой концепции и превращением ее в реальную постановку занимались узбекская компания DRC events и компания E-Elements Entertainment из Германии. Главным режиссером постановки церемонии стал Ханс Кристоф Мюеке.

Режиссура всего содержания постановки как единого, цельного и гармоничного действия на сцене и на льду осуществляется режиссером Конрадом Кушель и его помощниками Фолкером Хагени и Хеннигом Шлеттер.

Сценарий программы церемонии открытия был разработан узбекским специалистом Бахтиером Ирматовым. Разработка 3D анимации и световых эффектов реализована немецким дизайнером Томасом Мюллером в сотрудничестве с узбекской компанией Voyager films.

Среди группы хореографов, постановщиков и тренеров программы — известные специалисты, такие как народный артист России, главный балетмейстер ГАБТ им. А. Навои Андрис Лиепа; постановщик, заслуженный артист Узбекистана Замир Нурымбетов; пятикратный чемпион США, двукратный победитель первенства четырех континентов, хореограф-постановщик сборной России по фигурному катанию Петр Чернышев; тренер по фигурному катанию, представляющий Узбекистан в качестве рефери в Международном Союзе конькобежцев (ИСУ) Саодат Нуманова; кавалер медали «Шухрат», обладатель золотых и серебряных медалей фестивалей циркового искусства в Латвии, Казахстане, Италии, Беларуси, Венгрии Рустам Хаметов; обладатель медали «За заслуги в патриотическом воспитании молодежи», руководитель центра танца Сергей Злотников; кавалер медали «Шухрат», отличник народного образования, руководитель эстрадной студии «Алладин» Рустам Хамракулов; неоднократный чемпион Узбекистана, учредитель и главный тренер ХК «Бинокор» Алишер Азимов; известные тренеры Н. Варюхина, Э. Авакян, И. Сазонова.

В реализации постановочных номеров программы приняли участие Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним и сложным техническим видам Министерства физической культуры и спорта, Ассоциация фигурного катания Узбекистана, Федерация хоккея на льду, участники первого чемпионата Узбекистана по хоккею — клубы «Бинокор», «Хумо», «Семург» и «Ташкент», Федерации гимнастики, фехтования, борьбы, дзюдо, Узбекская государственная филармония Министерства культуры Узбекистана.

Видео

Фото









­­­