17 марта в частном агентстве занятости Euroasia Innovation состоится экзамен по определению уровня владения японским языком. По его результатам будет осуществлен отбор сотрудников в ряд японских компаний. Тестирование будут проводить по системе Japanese Language Proficiency Test (JLPT).

Кандидаты должны быть не старше 35 лет, физически здоровые и владеть японским языком не ниже минимального уровня N4.

Граждане Узбекистана, успешно сдавшие тест, смогут пройти прямое собеседование с работодателями из Японии. При условии трудоустройства они получат скидку на дорожные расходы в размере 3 млн сумов.





Также в этот день представители Euroasia Innovation проведут презентацию по легальному трудоустройству в Японии. В ней могут принять участие все желающие, вне зависимости от знания японского языка. Для тех, кто не владеет языком, будет предоставлена возможность обучения на специальных курсах Euroasia Innovation.

Количество мест не ограничено.

Дата и время проведения экзамена: 17 марта в 9:30.

Получить подробную информацию и записаться можно по телефону: (+998) 71−200−96−66 или в Telegram.

Адрес: Чиланзарский р-н, ул. Чиланзар, 83

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