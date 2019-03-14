12 марта в НВК «Узэкспоцентр» состоялся научный конкурс Transformers Roadshow, который прошел при поддержке Исламского банка развития (ИБР). Мероприятие стартовало с приветствия министра инновационного развития Узбекистана Иброхима Абдурахманова, который отметил, что конкурс стал отличной возможностью для реализации научных инициатив в республике. Далее слово передали главному советнику по STI президента группы ИБР Хайат Синди, отметившей значимость конкурса Transformers Roadshow в качестве социально-важной инициативы.





Всего в конкурсе приняли участие более 50 предпринимателей, ученых и новаторов по всему Узбекистану. 20 заявок были отобраны для оценки проектов, основанной на предмете их соответствия программе ЦУР (цели устойчивого развития до 2030 года), включая такие факторы, как инновационность, воздействие и охват, практичность, масштабируемость, устойчивость, патентование и коммерциализация. Конкурсанты также получили мастер-класс от наставников по развитию проектов, подаче и реализации.





В качестве жюри и менторов выступили главный советник по STI президента группы ИБР Хайат Синди, генеральный директор и основатель компании Leverage Science Фил Рондаззо, Ларс Кройер, представитель AlliedCrowds, а также министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахманов. Специалисты прослушали десятки презентаций участников в различных сферах применения, определив троих победителей:

Зафар Искандаров (проект по улучшению очистки воды);

Шахло Миралиева (проект по улучшению производства пробиотиков);

Гулистан Оразимбетова (проект по повышению производительности сырья при производстве цемента в Республике Каракалпакстан).

Дополнительным победителем стала Хилола Тохтамурадова, предложившая создать центр развития детей с синдромом Дауна в Узбекистане.





Каждый победитель стал обладателем трех тысяч долларов США, приглашения на саммит Transformers 2019 года в Сенегале и доступа к онлайн-курсу Smart Impact Capital.

«Я рада видеть в Узбекистане так много фантастических изобретателей. Когда мы запустили фонд Transform, его целью было поддержать науку, технологии и инновационные решения, разработанные местными предпринимателями и новаторами, которые чувствовали свое общество. Мы признаем, что Узбекистану нужно больше, чем просто грантовое финансирование. Ему нужны инновационные решения для обеспечения более устойчивого и всестороннего роста», — сказала Хаят Синди.

Transformers Roadshow был запущен в июле 2018 года и стал одной из инициатив, проводимых фондом Transform. Сам фонд был создан для поддержки стратегической направленности ИБР на создание потенциала и развитие человеческого капитала. Предыдущие выпуски проходили в Нигере, Казахстане и Бангладеш, где банк уже успел наградить девятерых новаторов.

Все они своими идеями способствуют ускорению прогресса в достижении большей продовольственной безопасности, более здоровой жизни, всестороннего и справедливого образования, устойчивого управления водоснабжением и санитарией, доступа к недорогой и чистой энергии и устойчивой индустриализации во всем развивающемся мире.





«Мы рады приветствовать новаторов со всего Узбекистана, и стоит отметить успех ИБР в достижении целей устойчивого развития. Правительство Узбекистана имеет богатую историю поддержки инноваций и будет держать подобный путь в дальнейшем», — сказал Иброхим Абдурахманов, министр инновационного развития Республики Узбекистан.

Исламский банк развития — международная финансовая организация, которая более 40 лет работает над улучшением жизни сообществ, которым она служит, оказывая благоприятное воздействие в масштабных размерах. Головной офис банка находится в Джидде (Саудовская Аравия), но также имеет крупные центры и офисы в Марокко, Малайзии, Казахстане и Сенегале, Египте, Турции, Индонезии, Бангладеш и Нигерии. ИБР объединяет 57 стран-членов на четырех континентах, затрагивая жизни каждого пятого человека в мире.

Узбекистан стал членом ИБР в 2003 году. На сегодняшний день ИБР в Узбекистане реализовал более 20 проектов в сферах здравоохранения, образования, ирригации и мелиорации, энергетики, водоснабжения, коммунального хозяйства, развития дорожной инфраструктуры, поддержки малого бизнеса.

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