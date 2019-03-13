Президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки в Навоийскую область 12 марта посетил Навоийскую теплоэлектростанцию (ТЭС), где ознакомился с работы газовой турбины второй парогазовой установки, сообщила пресс-служба президента.





Парогазовая установка будет полностью готова и введена в строй в сентябре. В результате в год здесь будет вырабатываться 3,45 млрд кВт-ч электрической и тепловой энергии. За счет снижения расхода условного топлива, необходимого на производство 1 кВт-ч электроэнергии, будет достигнута экономия в среднем 829 млн кубометров природного газа в год.





Договор о строительстве второй парогазовой установки мощностью 450 МВт и стоимостью 432 млн долларов был подписан между консорциумом японских компаний Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Hitachi Power Systems и акционерным обществом «Узбекэнерго» в 2016 году. Сейчас проект реализуется консорциумом Mitsubishi Corporation and MHPS и турецкой компанией Calik Enerji.





В настоящее время коэффициент полезного действия первой парогазовой установки Навоийской ТЭС составляет 57%, второй — 61%, в то время как для традиционных установок этот показатель равен приблизительно 40%.

Подготовкой кадров для обслуживания объекта занимается центр, созданный при финансовом содействии Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA). К настоящему времени здесь прошли подготовку 166 специалистов.