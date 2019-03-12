Канадская золотодобывающая компания B2Gold проведет геологическое изучение трех перспективных площадок в Навоийской области, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

Соглашение об этом было подписано в рамках участия делегации Узбекистана во главе с председателем Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам Бобиром Исламовым 3−10 марта в международной горной выставке (PDAC) в Канаде.

Объем инвестиций канадской компании на первом этапе составит 2 млн долларов. При успешной реализации проекта B2Gold «готова многократно повысить объем инвестиций и приступить к добыче», говорится в сообщении МИДа.

По данным Госкомгеологии, на 1 января 2018 года запасы золота в Узбекистане составляли 5,99 тысячи тонн, добыча металла по итогам 2017 года составила 89,9 тонны. Прирост запасов золота в ближайшие пять лет может составить 474 тонны стоимостью 18,75 млрд долларов. При этом основные работы планируется проводить в Навоийской, Самаркандской и Ташкентской областях.