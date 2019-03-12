«Никогда такого не было, и вот опять»

Виктор Черномырдин (бывший премьер-министр РФ)

Государственный таможенный комитет Узбекистана обнародовал проект постановления правительства о мониторинге контрактной стоимости экспортируемой плодоовощной и текстильной продукции. Суть документа в том, чтобы не позволить фермерам и текстильщикам продавать свою продукцию дешевле, чем будет установлено чиновниками, работающими в Министерстве инвестиций и внешней торговли.

По задумке авторов проекта постановления, чиновники министерства будут следить за ценами овощей, фруктов, текстиля и транспортных услуг (практически в режиме реального времени и «рекомендовать» экспортерам цены, по которым они должны продавать свои товары за рубеж. Более того, министерства транспорта, иностранных дел (через дипломатические представительства за рубежом), сельского хозяйства и Госкомстат также обязуются с завидной регулярностью осведомлять Министерство инвестиций и внешней торговли об изменениях цен на соответствующие товары и услуги.

Но слово «рекомендация» тут используется не верно: проект, по сути, обязывает, а не рекомендует экспортерам прислушиваться к мнению чиновников Мининвестиций. Потому как если фермер, не дай бог, продешевит и продаст свою продукцию на 30% дешевле, чем рекомендуемая чиновниками цифра, то фермеру предстоит говорить с Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Слово «рекомендация», согласно толковому словарю Ожегова, означает совет или указание об определенном образе действий. Когда существуют санкции за невыполнение совета, это не может называться рекомендацией. В этом проекте санкции за непослушание очевидны.



Хронология появления такого документа тоже заслуживает внимания. В августе 2018 года вышел указ президента №УП-5495, который отменил обязательный порядок заключения экспортных контрактов согласно ценам, установленным государством. После принятия указа, к концу года, наблюдался достаточно значительный рост экспорта плодоовощной (на 45%) и текстильной (на 15%) продукции. Несмотря на это, новый проект накладывает обязательства именно на экспортеров этих групп товаров.

Чем плохо предложение о мониторинге цен?

Помимо увеличения расходов бюджета на администрирование предлагаемого порядка с привлечением большого количества государственных организаций, этот проект постановления сильно подорвет шансы на будущее увеличение производства и, соответственно, экспорта. Сельскохозяйственный бизнес или текстильная промышленность — это долгосрочные инвестиции с долгим горизонтом окупаемости.

Когда государство откровенно посылает сигнал о том, что цены будут контролироваться, а не определяться рынком, риски ведения такого бизнеса становятся невероятно высоки. Поэтому это негативно влияет на инвестиционную привлекательность отраслей и, соответственно, уменьшает интерес предпринимателей в эти сферы.

Более того, минимальный порог цен наказывает наиболее эффективных производителей. Например, если какой-то узбекский предприниматель, за счет увеличение эффективности производства, сможет продавать свою продукцию на 31% дешевле, чем средняя цена на зарубежном рынке, то предлагаемое постановление подразумевает применения санкций против такого эффективного предпринимателя. Получается, государство убирает стимулы работать над уменьшением затрат и увеличением производительности предприятия, ведь за увеличение производительности… накажут.

На внешних рынках проблем еще больше: когда конкуренты из других стран смогут уменьшать цену в зависимости от конъюнктуры, сезонности и других причин, у наших экспортеров не будет такой возможности. В долгосрочной перспективе это чревато тем, что иностранные компании не захотят иметь бизнес-партнеров, которые все время должны сверять свои цены с бюрократами.

Плюс ко всему, не все идентичные товары имеют одинаковые цены. Сегодня я покупал ягоды черники, точно такая же черника под другим брендом стоила в два раза дороже. Понятное дело, что оба бренда черники имеют одинаковый код ВЭД, и какой именно бренд будут использовать чиновники, неизвестно. И вообще, принимать какие-либо решения о товарах или рынках исходя из кода ВЭД — глупая затея.

Еще пример: есть две футболки, одна называется Gildan, вторая — Gucci, разница в цене больше, чем в 100 раз (!), но эти два товара имеют идентичные коды ВЭД, и никакой чиновник или машина не смогут их различить.





Как будут считать средний показатель в таком случае? Рынок — это намного более комплексная вещь, чем совокупность кодов ВЭД, которые прописываются в проекте. Наконец, главное: попытки контроля цен всегда и везде кончаются плачевно. Без исключений.

Ранее я писал о том, что однажды в Аргентине временно запретили экспортерам говядины продавать ее за цену ниже установленной государством. Это нанесло большие потери экономике страны и имело ожидаемые плохие последствия. Но пример Аргентины не применим к этому постановлению. Когда в Аргентине установили минимальную цену на экспорт говядины, это убило уже существующую огромную индустрию. В Узбекистане такого эффекта не будет, просто потому, что нечего убивать.

Текстильная индустрия или сельское хозяйство имеют слишком маленький размер, поэтому эти меры, по сути, просто не дадут нашим самым конкурентным отраслям экономики зародиться. Почему я так думаю: последние 25 лет у нас уже существовал контроль и мониторинг цен, и за все это время индустрии так и не зародились. Цифры производства и соответственно экспорта невероятно малы. Инвестиции в эти индустрии все еще небольшие, поэтому, если это постановление и будет принято, оно просто станет гарантом того, что рост инвестиций в эти сектора экономики не произойдет.

В макроэкономическом смысле это постановление увеличивает риски ведения бизнеса в стране с и так уже достаточно недружественным бизнес-климатом и дает четкий сигнал рынку, что объявленные намерения на рыночные реформы последних лет так и останутся намерениями.

Безусловно, есть высокий риск увеличения коррупции, ведь фермерам и текстильщикам придется договариваться перед каждой транзакцией с чиновниками и сотрудниками таможенной службы, и какая часть торговых транзакций станет «серой», неизвестно. Но понятно, что ограничения создают соблазны. А большие фирмы, которые не готовы рисковать своей репутацией, скорее всего, выйдут из этих рынков.

В заключении хочется отметить, что последние полгода наши экспортеры начали чуть легче дышать. Причиной стали задекларированные рыночные реформы и отмена контроля цен «Узагроэкспортом». Но новое постановление делает так, что мы возвращаемся на исходную точку. Учитывая доходы на душу населения Узбекистана и относительно невысокие темпы роста экономики, это очень дорогая ошибка.

Принятие этого постановления не сделает среднего жителя страны беднее — люди практически не заметят эффекта на своем кошельке. Это постановление просто обеспечит низкие темпы роста в будущем. То есть, оно всего лишь гарантирует, что доходы населения будут расти медленнее.

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