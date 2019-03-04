Доцент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Игорь Цырельчук 1 марта назначен советником ректора Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хоразмий. Об этом сообщило Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана в Telegram-канале.

Игорь Цырельчук окончил Минский радиотехнический университет в 1990 году. В БГУИР он работал преподавателем на кафедре «Проектирования информационно-компьютерных систем». Его научные исследования посвящены моделированию, оптимизации и надежности приборов сверхвысоких частот, он также занимался организацией учебного и научно-исследовательского процессов в техническом университете.