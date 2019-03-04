23 февраля в Пахтачинском районе Самаркандской области 28-летний воспитатель молодежи допризывного возраста школы №2 Д. Б. ударил кулаком в живот 18-летнего учащегося Ж. Х. Это произошло в ходе возникшего на уроке конфликта.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МВД Узбекистана, ученик был доставлен в больницу, а воспитатель задержан. Возбуждено уголовное дел по части 1 статьи 104 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение).

Как уточнили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, при госпитализации у школьника был обнаружен острый аппендицит. Была проведена операция по удалению селезенки (спленэктомия). Следствие взято под контроль прокуратуры Самаркандской области.

По информации Пахтачинского районного отдела внутренних дел, родители ученика и сам мальчик не имеют претензий к воспитателю, который попросил прощения за содеянное и оказал помощь с покупкой необходимых лекарств.