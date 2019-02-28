Согласно данным Госкомстата, в Узбекистане с января по сентябрь 2018 года зарегистрировано 23,8 тысячи разводов через органы ЗАГС. Сотрудники центра «Оила» провели эксперимент и опросили тех, кто развелся в течение последних трех лет. Как оказалось, на первом месте среди причин развода — отсутствие взаимопонимания и постоянные конфликты между супругами (22,5%), далее идет бесплодие (15,6%), навязчивое вмешательство родственников супругов в жизнь молодоженов (15%) и алкоголизм (11%). А такие негативные факторы, как насилие и хроническое заболевание супруга, набрали лишь 4% и 4,6% от общего числа причин разводов.

Все вышеуказанные проблемы говорят о том, что нужна глубокая работа над собой, над отношениями, познанием ценности семьи, детей и брака. Каждый прожитый день, сказанное слово, поступок — все это развивает и углубляет отношения, собирая из маленьких кирпичиков неприступный замок или рушит их.

Психолог Олег Торсунов на своих лекциях расскажет о верности и уважении в семье, обязанностях мужчины и женщины, а также затронет вопрос победы над семейными трудностями, что поможет сохранить брак и не столкнуться с разводом. С полной программой семинара можно ознакомиться по ссылке.





Олег Торсунов более тридцати лет изучает наследие Востока в вопросах медицины, физического и духовного развития человека, общественных и личных отношений, адаптируя этот опыт к современным условиям и излагая его в доступной форме в книгах и лекциях. Специалист читает лекции в странах СНГ, Европе и США, выступает на радио и телевидении. Будучи популяризатором здорового образа жизни, он уделяет большое внимание вопросам правильного питания и режима дня.

Стоимость билетов:

VIP-билеты — 170 тысяч сумов/день (1 ряд 1−10, 21−30 места, 2−3 ряд);

партер — 120 тысяч сумов/день, на все три дня — 320 тысяч (107 тысяч сумов/день, 5−8 ряд);

амфитеатр — 80 тысяч сумов/день (9−15 ряд);

балкон — 50 тысяч сумов/день (16−17 ряд);

спонсорские места — 500 тысяч сумов/день (1 ряд 11−20 места).

Половина вырученной суммы от продажи билетов будут переданы в фонд благотворительного проекта UzTEA «Пища жизни» в Ташкенте. Проект предусматривает обеспечение горячим питанием людей, находящихся в центре реабилитации для лиц без определенного места жительства при ГУВД, а также на поддержку домов милосердия и престарелых. Оставшиеся 50% пойдут на развитие экопоселения в Краснодаре.

Олег Геннадьевич Торсунов — врач, писатель, лектор, известный во многих странах мира. Также он является кандидатом медицинских наук, старшим преподавателем кафедры «Теория и методика оздоровительных технологий и физической культуры Востока» Уральского государственного университета физической культуры, специалистом по общественному здоровью. Закончил Самарский медицинский институт и интернатуру по направлению «Дерматовенерология». Несколько лет он прожил в Индии, где изучал традиционную систему индийской медицины Аюрведу и ведическую философию.

Место проведения: Шайхантаурский р-н, ул. Алмазар, Большой зал Государственной консерватории

Ориентир: станция метро «Узбекистан»

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 90−185−74−79, (+998) 99−830−81−18.

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