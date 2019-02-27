Министерство финансов Узбекистана по запросу «Газеты.uz» раскрыло информацию о должностных окладах государственных служащих.
В соответствии с законодательством организации и учреждения, находящиеся на бюджетном финансировании, при установлении должностных окладов сотрудников в обязательном порядке применяют тарифные коэффициенты, утвержденные Единой тарифной сеткой по оплате труда.
Для руководящих должностей устанавливаются следующие разряды по ЕТС:
Дополнительно устанавливаются следующие надбавки:
- за особые условия труда — в размере 20% от должностного оклада (для депутатов и сенаторов Олий Мажлиса, хокимов областей (районов, городов));
- коэффициент стимулирования труда — в размере 40% от должностного оклада;
- за выслугу лет — в размере 20−30% от должностного оклада;
- материальное стимулирование — в размере 15−25% от должностного оклада.
В отдельных случаях предусмотрены премирование (в размере двух должностных окладов) и оказание материальной помощи (в размере одного должностного оклада). Выплата премий либо применение мер дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, установленном законодательством, пояснили в Минфине.
Все расходы по оплате труда вышеприведенных руководящих должностей покрываются за счет средств государственного бюджета.
Внебюджетные средства
Зарплаты госслужащих могут увеличиваться за счет средств внебюджетных фондов министерств, государственных комитетов и ведомств. Доходы внебюджетных фондов формируются за счет отчислений от государственных пошлин, сборов и неналоговых платежей, административных штрафов и финансовых санкций (статья 62 Бюджетного кодекса).
Эти внебюджетные средства могут быть направлены на укрепление материально-технической базы ведомства, материальное стимулирование работников и покрытие прочих расходов.
Например, у Министерства юстиции есть внебюджетный фонд в лице Агентства госуслуг, у Генпрокуратуры — Бюро принудительного исполнения и так далее. Хокимият Ташкента получил право направлять часть доходов от управления муниципальными активами и сдачи их в аренду на материально-техническое обеспечение деятельности аппарата хокима и материальное стимулирование работников.