Министерство финансов Узбекистана по запросу «Газеты.uz» раскрыло информацию о должностных окладах государственных служащих.

В соответствии с законодательством организации и учреждения, находящиеся на бюджетном финансировании, при установлении должностных окладов сотрудников в обязательном порядке применяют тарифные коэффициенты, утвержденные Единой тарифной сеткой по оплате труда.

Для руководящих должностей устанавливаются следующие разряды по ЕТС:

Дополнительно устанавливаются следующие надбавки: за особые условия труда — в размере 20% от должностного оклада (для депутатов и сенаторов Олий Мажлиса, хокимов областей (районов, городов));

— в размере 20% от должностного оклада (для депутатов и сенаторов Олий Мажлиса, хокимов областей (районов, городов)); коэффициент стимулирования труда — в размере 40% от должностного оклада;

— в размере 40% от должностного оклада; за выслугу лет — в размере 20−30% от должностного оклада;

— в размере 20−30% от должностного оклада; материальное стимулирование — в размере 15−25% от должностного оклада.

В отдельных случаях предусмотрены премирование (в размере двух должностных окладов) и оказание материальной помощи (в размере одного должностного оклада). Выплата премий либо применение мер дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, установленном законодательством, пояснили в Минфине.

Все расходы по оплате труда вышеприведенных руководящих должностей покрываются за счет средств государственного бюджета.

Внебюджетные средства

Зарплаты госслужащих могут увеличиваться за счет средств внебюджетных фондов министерств, государственных комитетов и ведомств. Доходы внебюджетных фондов формируются за счет отчислений от государственных пошлин, сборов и неналоговых платежей, административных штрафов и финансовых санкций (статья 62 Бюджетного кодекса).

Эти внебюджетные средства могут быть направлены на укрепление материально-технической базы ведомства, материальное стимулирование работников и покрытие прочих расходов.

Например, у Министерства юстиции есть внебюджетный фонд в лице Агентства госуслуг, у Генпрокуратуры — Бюро принудительного исполнения и так далее. Хокимият Ташкента получил право направлять часть доходов от управления муниципальными активами и сдачи их в аренду на материально-техническое обеспечение деятельности аппарата хокима и материальное стимулирование работников.