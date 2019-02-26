26 февраля примерно в 10:26 в Андижане в котельной, расположенной на территории центральной многопрофильной поликлиники и принадлежащей АК «Иссиклик манбаи», произошел взрыв.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Узбекистана, в результате инцидента ранения легкой степени тяжести получили 18 учащихся 9 «г» класса школы №4, которые проходили в это время медосмотр. Они были госпитализированы в травматологическое отделение областного филиала Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи.

Детям была оказана экстренная медицинская помощь, все они находятся под наблюдением врачей. Четверо учащихся после обследования переведены в отделение нейрореанимации, из них двоим была проведена срочная операция.

Еще 10 человек, обратившихся за помощью в поликлинику, получили амбулаторно-психологическую помощь и отправлены домой.

Ситуация взята под контроль Министерства здравоохранения. В министерстве подчеркнули, что приняты все меры для оказания необходимой помощи пострадавшим.