22 февраля на территории электростанции в Кибрайском районе Ташкентской области произошел пожар, из-за чего работа насосных станций была приостановлена, сообщила пресс-служба хокимията Ташкента.

По этой причине в ряде районов столицы может наблюдаться падение давления воды либо полное отсутствие водоснабжения, говорится в сообщении.

Отметим, что о временном или постоянном отсутствии холодной воды, а также о понижении ее давления с утра пятницы сообщают в Facebook жители разных районов Ташкента. В их числе — Юнусабад, Дархан, ряд кварталов Ц, дома у Алайского базара, метро Космонавтов и Ойбек и другие.

На данный момент пожар устранен. Ведутся ремонтные работы. Руководство столицы принесло извинения за доставленные неудобства.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе хокимията Ташкента, возгорание произошло на подстанции Кадырьинской ГЭС, которая обеспечивает электричеством насосы, подающие воду в город. Проблемы с водоснабжением затронут все районы столицы, но проявятся перебои по-разному — это может быть как полное отключение воды, так и снижение ее давления.