Центральный банк не исключает допуск нерезидентов к рынку государственных облигаций Узбекистана в среднесрочной или долгосрочной перспективе, заявил во вторник заместитель председателя ЦБ Илхом Норкулов на конференции Fitch Ratings в Ташкенте.

В декабре Узбекистан возобновил выпуск государственных ценных бумаг, приостановленный в 2012 году. Они размещаются только среди коммерческих банков и юридических лиц — резидентов страны.

«Мы не исключаем в среднесрочной или долгосрочной перспективе допуска нерезидентов к внутреннему рынку гособлигаций. Мы идем [к этому] поэтапно и придерживаемся консервативного подхода. Должны осознавать, что [раньше] рынка не было», — сказал замглавы ЦБ.

По его мнению, Узбекистану сначала необходимо создать эффективно функционирующий рынок гособлигаций и усовершенствовать механизм ценообразования.

«Банки сейчас начали активно управлять своей ликвидностью, выявлять ее потенциальный ценз. Они должны адаптироваться. Затем мы можем подумать о допуске иностранных участников», — отметил Илхом Норкулов.