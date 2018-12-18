В декабре в обращение будут выпущены государственные казначейские обязательства и облигациии Узбекистана. Это предложение Министерства финансов и Центрального банка Узбекистана одобрено постановлением Кабинета Министров 14 декабря, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства юстиции.

Государственные ценные бумаги будут обеспечены всеми активами, находящимися в распоряжении правительства страны. Их будет выпускать Министерство финансов в бездокументарной форме для обращения на рынке ценных бумаг Узбекистана.

Размещением и погашением выпусков государственных ценных бумаг займется Центральный банк через торговую площадку Узбекской республиканской валютной биржи от имени и за счет средств Министерства финансов. Они будут размещаться среди коммерческих банков и юридических лиц — резидентов Узбекистана.

Средства от размещения государственных ценных бумаг будут поступать в государственный бюджет и направляться на покрытие его дефицита и социально-экономическое развитие страны, а также реализацию крупных инвестиционных проектов, определяемых решениями президента Узбекистана.

По данным Минфина, представленным в издании «Бюджет для граждан», в 2019—2021 годах дефицит бюджета планируется снизить с 1,1% до 0,1% к ВВП, для его покрытия, в частности, планируется выпустить государственные ценные бумаги на сумму до 3 трлн сумов.

По данным министерства, в 1996—2011 годах в Узбекистане были выпущены в обращение государственные ценные бумаги общей стоимостью 803,1 млрд сумов со среднегодовой стоимостью 50 млрд сумов. В 2012 году выпуск государственных ценных бумаг был приостановлен.