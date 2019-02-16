Кабинет Министров Узбекистана своим постановлением утвердил создание в Ташкенте Университета Акфа, сообщило в своем Telegram-канале Министерство юстиции. Ожидается, что вуз начнет работу с 2019/2020 учебного года, уточнили «Газете.uz» в пресс-службе Минюста.

Вуз создается в виде негосударственной высшей образовательной организации в форме общества с ограниченной ответственностью. С предложением о его создании выступили Министерство здравоохранения, Министерство высшего и среднего специального образования и компания Akfa Medline.

В университете будут на платной основе готовиться специалисты в сфере фундаментальных, медицинских, точных и гуманитарных наук. Образовательный процесс будет осуществляться на английском языке в сотрудничестве с зарубежными вузами.

Порядок и правила приема абитуриентов и аттестации выпускников будет определяться по согласованию с зарубежными партнерами. Квоты приема бакалавров и магистров будет определять сам университет.

Учебное заведение разместится в зданиях и сооружениях Шайхантахурского медицинского колледжа. До 1 января 2022 года университет будет освобожден от уплаты всех видов налогов и таможенных платежей (кроме сборов).