Соглашение о проведении геологического изучения на золото и вольфрам на трех площадях подписали Государственный комитет по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана и Геологическая служба Турции (МТА), сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Госкомгео.

Стороны подготовят укрупненные технико-экономические расчеты по проведению геологического изучения и опытно-промышленной добычи на площадях Сарытау, Хуроб и Айдым-Джетымтау, перспективных на выявление месторождений вольфрама и золота в Навоийской и Джизакской областях.

Для реализации соглашения турецкой стороной создан оператор проекта MTA Tashkent mining. По данным Госкомгео, в текущем году MTA привлечет 2 млн долларов для проведения геологоразведочных работ.

В пределах трех проектных площадей будут проведены аэрогеофизические работы, дистанционное зондирование, бурение скважин и камеральные работы. По итогам положительных результатов первого этапа проекта стороны разработают и утвердят программу и бюджет работ следующих этапов.

Напомним, в октябре 2018 года турецкая Tasyapi и Госкомгео подписали соглашение о разработке двух месторождений золота в Самаркандской области. Турецкая компания должна была к марту провести заверочные буровые работы на объектах, тесты для разработки технологического регламента, а также разработать предварительно ТЭО проекта по освоению месторождений.