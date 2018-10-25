Турецкая Tasaypi и Государственный комитет Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам 25 октября подписали соглашение о разработке двух месторождений золота в Самаркандской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе комитета.

В соответствии с соглашением стороны организуют совместные геологоразведочные работы и освоение месторождений Галабулак и Куштепа.

Турецкая компания в течение четырех месяцев проведет заверочные буровые работы на объектах, тесты для разработки технологического регламента, а также разработает предварительно технико-экономическое обоснование проекта по освоению месторождений.

По итогам положительных результатов первого этапа проекта стороны согласуют формы и условия сотрудничества по освоению месторождений золота.

По данным, приведенным в постановлении Кабинета Министров Узбекистана от 31 мая 2017 года, прогнозные ресурсы золото-кварцевых и золото-сульфидно-кварцевых руд на месторождениях Галабулак и Куштепа составляют около 5,9 тонн золота. Всего же правительственным документом утверждена 31 перспективная площадка и 12 месторождений по драгоценным металлам с прогнозными запасами 151 тонны золота и 1200 тонн серебра.

В мае Госкомгеологии и Министерство энергетики и природных ресурсов Турции подписали соглашение по изучению трех перспективных золоторудных площадей в Джизакской и Навоийской областях. Геологоразведочные работы, как ожидается, начнутся в этом году. В течение трех лет турецкая сторона планирует направить на проект 5 млн долларов.