На презентации проектов Business City в двух районах Ташкента прозвучала одна из главных фраз — объекты архитектурного наследия на территории застройки будут сохранены. Один из таких памятников культуры — Актепа Юнусабад — считается наиболее высокой точкой города. Именно с этого холма открывается полный обзор на Ташкент. С 5 по 8 века нашей эры здесь находилась сторожевая крепость, которая обороняла столицу от вражеских набегов с севера.

Сейчас на пересечении улиц Янги Шахар и Чинабад, где в этом году стартует строительство Yunusobod Business City, находятся около 240 домов частного сектора. Жителям и собственникам бизнеса будут предложены альтернативные варианты в виде собственности в другом районе или равнозначной денежной компенсации.

Уже на протяжении нескольких лет в этих домах нет практически никаких инженерных коммуникаций. Поэтому решено было переселить людей в новые благоустроенные квартиры, а на данном участке, согласно постановлению президента, возвести Business City.





Представители дирекции в течение последних месяцев проводили беседы с жителями домов — многие из них ждут переселения и довольны такой инициативой. Ведь все эти годы люди были вынуждены жить на чемонадах — разговоры о сносе жилых строений ведутся уже несколько лет.

Останки городища Актепа Юнусабад, которое находится под охраной Министерства культуры республики, также находятся в заброшенном состоянии. Вероятно, охрана в этом случае нужна более бережная и значимая — сейчас она ограничивается гнутым металлическим забором, установленным по периметру всей территории.

Эти 45 га земли Yunusobod Business City нуждаются в инвестициях и предоставлении шанса на новую жизнь. Они оправдают эти вложения, потому что территория станет привлекательной для представителей бизнеса, туристов, инвестиций.

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