В Узбекистане планируется создать институт медиа-омбудсмана для защиты прав и законных интересов средств массовой информации. Об этом сообщила пресс-служба Агентства информации и массовых коммуникаций.

Новая структура будет заниматься предупреждением необоснованного вмешательства государственных органов в работу СМИ и выступать посредником в спорах, возникающих между СМИ и госорганами, физическими, юридическими лицами.

Медиа-омбудсман также будет следить за соблюдением СМИ действующего законодательства и работать с жалобами физических и юридических лиц на «какие-либо спорные» материалы.

«Полагаем, что учреждение института медиа-омбудсмана, который имеет выход как к читателям, так и к СМИ, позволит значительно укрепить правовую и этическую культуру наших журналистов», — отмечается в сообщении.

Институт медиа-омбудсмана будет создан при Агентстве информации и массовых коммуникаций, сейчас идет разработка проекта соответствующего нормативно-правового акта, уточнили «Газете.uz» в ведомстве. Документ планируется подготовить до 1 июня.

Ранее агентство объявило, что намерено внедрить национальное удостоверение журналиста в форме ID-карты. С его помощью, как ожидается, можно будет свободно посещать в рабочих целях государственные и другие организации, и иметь доступ к необходимой информации.