С 1 февраля тренерам государственных учебных заведений разрешено оказывать физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги на платной основе, сообщила Norma.uz со ссылкой на постановление Кабинета Министров Узбекистана.

Посещать платные кружки смогут ученики и студенты учебного заведения, а также все желающие. Сведения об адресах спортзалов, организующих платные кружки, времени их работы, видах услуг и расценках будут публиковаться в интернете.

Документы для записи в спортивный кружок:

заявление на имя руководителя учебного заведения;

копия паспорта или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего);

медицинская справка по форме 086-У;

четыре цветные фотографии размером 3,5×4,5;

справка органа самоуправления граждан о малообеспеченности семьи (для льготной оплаты).

Поданные заявки в течение пяти дней рассматривает рабочая комиссия из тренеров и медработников учебного заведения. Она определяет способность лица заниматься определенным видом спорта и оформляет протокол. На его основании с заявителем заключается договор с указанием вида спортивного кружка, продолжительности занятий, прав и обязанностей сторон.

Размер оплаты услуг тренер определяет сам по согласованию с руководителем образовательного учреждения. При этом 20% от поступающих платежей направляются на коммунальные расходы, оставшаяся часть — распределяется в равных размерах между учебным заведением и тренером.

Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа следующего месяца с представлением в учебное заведение копии квитанции.

Лица из малообеспеченных семей оплачивают 50% от стоимости услуги при наличии справки из махалли.