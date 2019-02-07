С 1 февраля тренерам государственных учебных заведений разрешено оказывать физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги на платной основе, сообщила Norma.uz со ссылкой на постановление Кабинета Министров Узбекистана.
Посещать платные кружки смогут ученики и студенты учебного заведения, а также все желающие. Сведения об адресах спортзалов, организующих платные кружки, времени их работы, видах услуг и расценках будут публиковаться в интернете.
Документы для записи в спортивный кружок:
- заявление на имя руководителя учебного заведения;
- копия паспорта или свидетельства о рождении (для несовершеннолетнего);
- медицинская справка по форме 086-У;
- четыре цветные фотографии размером 3,5×4,5;
- справка органа самоуправления граждан о малообеспеченности семьи (для льготной оплаты).
Поданные заявки в течение пяти дней рассматривает рабочая комиссия из тренеров и медработников учебного заведения. Она определяет способность лица заниматься определенным видом спорта и оформляет протокол. На его основании с заявителем заключается договор с указанием вида спортивного кружка, продолжительности занятий, прав и обязанностей сторон.
Размер оплаты услуг тренер определяет сам по согласованию с руководителем образовательного учреждения. При этом 20% от поступающих платежей направляются на коммунальные расходы, оставшаяся часть — распределяется в равных размерах между учебным заведением и тренером.
Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа следующего месяца с представлением в учебное заведение копии квитанции.
Лица из малообеспеченных семей оплачивают 50% от стоимости услуги при наличии справки из махалли.