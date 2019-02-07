Министерство иностранных дел прокомментировало ситуацию вокруг гибели 5 января в Москве гражданина Узбекистана Отабека Болтаева.

Ранее в СМИ и социальных сетях распространилось видеообращение трудового мигранта из Узбекистана Баходира Ахмедова к президенту страны Шавкату Мирзиёеву. Он рассказал, что несколько дней не мог вывезти на родину из Москвы тело погибшего брата Отабека Болтаева, чтобы похоронить его в Узбекистане. Обращение Ахмедов записал в машине, когда вез гроб с телом брата в аэропорт Внуково.

Мужчина сетовал, что не получил помощи ни от сотрудников посольства Узбекистана, ни от авиакомпании Uzbekistan Airways. Он обратился к президенту с просьбой осуществить бесплатную транспортировку на родину тела погибшего.

По информации консульского отдела посольства Узбекистана в России, которую приводит МИД, представлявшийся родственником покойного Баходир Ахмедов 9 января, то есть за день до обращения в посольство, под роспись получил от руководства Государственного бюджетного учреждения «Жилищник Пресненского района» Москвы (где работал Отабек Болтаев) наличные деньги в размере 100 тысяч рублей (около 1500 долларов) для транспортировки и захоронения.

Кроме того, согласно приказу директора ГБУ И. Костина на имя супруги Болтаева — Ш. Болтаевой будет переведена единовременная материальная помощь в размере 250 тысяч рублей на ее банковскую карту, представленную Ахмедовым, отметили в МИДе.

В соответствии со статьями 220 Трудового кодекса и 1084 и 1088 Гражданского кодекса России ответственность за возмещения вреда лицам, понесшим ущерб здоровью при исполнении трудовых обязанностей, в полной мере несет работодатель, говорится в сообщении.

«Таким образом, Б. Ахмедов до обращения в посольства уже располагал достаточными материальными средствами для отправки тела О. Болтаева, и его доводы о финансовых трудностях не соответствуют действительности», — отмечает Консульско-правовой департамент МИДа.

Консульский отдел посольства сообщил, что не имеет сведений о получении родственниками Болтаева указанных выше сумм или об их заявлении в правоохранительные органы (согласно российскому законодательству) о возмещении работодателем нанесенного морального и материального вреда в связи с лишением кормильца, а также о привлечении к уголовной ответственности виновных в ненадлежащем обеспечении техники безопасности.

В случае официального обращения членов семьи Болтаева или их законного представителя Консульско-правовой департамент МИД Узбекистана готов к защите законных прав и интересов семьи погибшего, подчеркивается в сообщении.

МИД напоминает, что согласно постановлению президента от 5 июля 2018 года «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы внешней трудовой миграции Республики Узбекистан» при Министерстве занятости и трудовых отношений создан Фонд поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом. Документом предусмотрено покрытие фондом расходов по перевозке тел узбекских граждан, скончавшихся в период нахождения в трудовой миграции.