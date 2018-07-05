С 1 сентября деятельность по трудоустройству граждан Узбекистана за рубежом смогут осуществлять зарегистрированные в стране юридические лица, получившие лицензию Министерства занятости и трудовых отношений. Это предусмотрено постановлением президента Шавката Мирзиёева от 5 июля. Ранее такое право имело только Агентство по внешней трудовой миграции Минтруда.

С этой же даты зарегистрированные в Узбекистане юрлица вправе осуществлять подтверждению профессиональной компетенции граждан, выезжающих на работу за рубеж, включая уровень владения профессиональными навыками и иностранными языками. Для этого они должны пройти аккредитацию Минтруда.

В постановлении отмечаются сохраняющиеся большие потоки нелегальной трудовой миграции и низкие показатели организованного трудоустройства граждан Узбекистана за рубежом, а также обеспечения занятости лиц, вернувшихся из трудовой миграции.

Документом предусмотрено создание при Минтруда Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом.

Он будет финансировать расходы по оказанию правовой и социальной защиты, а также материальной помощи гражданам, подвергшимся насилию, принудительному труду и дискриминации, нарушению трудовых и других прав, попавших в сложное финансовое положение и оставшихся без документов и средств к существованию в период работы за рубежом.

На фонд также возложено финансирование медицинского обслуживания граждан, которым в период нахождения в трудовой миграции потребовалась медицинская помощь по причине травмы, несчастного случая, в случае невозможности оплатить стоимость оказанных медицинских услуг за счет средств трудового мигранта (с последующим возмещением средств).

Среди задач фонда — финансирование перевозки тел граждан, умерших в период нахождения в трудовой миграции, а также граждан, получивших увечье или тяжелые травмы во время работы за рубежом, приведшие к потере трудоспособности.

Кроме того, фонд будет финансировать возвращение граждан, ранее направленных на работу за рубеж в рамках организованного набора и выдворенных (депортированных) вследствие нарушения законодательства страны пребывания (с возмещением оплаченных средств за счет этих граждан), а также возвращение граждан, которым иностранные работодатели не обеспечили оговоренные условия трудоустройства.

На средства фонда в регионах Узбекистана будут открыты центры предвыездной адаптации, профессиональной подготовки, обучения и тестирования по знанию иностранных языков, подтверждения профессиональной компетенции граждан, выезжающих для работы за рубеж.

Доходы фонда будут сформированы за счет единовременной безвозмездной помощи из государственного бюджета в размере 200 млрд сумов, а также резервирования средств организаций, осуществляющих отправку граждан на работу за рубеж, в размере 50 тысяч долларов США (с условиями пополнения средств при расходования этой суммы и возвращения средств в случае прекращения действия лицензии). Фонду разрешено размещать свободные средства на депозитах коммерческих банков и привлекать благотворительные пожертвования.

С 1 августа отменяется выдача разрешения на осуществление трудовой деятельности за рубежом и вводится добровольная регистрация граждан, выезжающих за рубеж на работу по частным трудовым контрактам.

Кроме того, вводится порядок добровольной уплаты гражданами, осуществляющими трудовую деятельность за рубежом, ежегодных страховых взносов во внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов в сумме 4,5-кратного размера минимальной зарплаты, с включением периода, за который уплачены платежи, в трудовой стаж.

Минтруда поручено в месячный срок разработать предложения по внедрению механизма создания на условиях государственно-частного партнерства социально ориентированных предприятий, деятельность которых направлена на создание новых рабочих мест с минимальным уровнем рентабельности.

Агентство по внешней трудовой миграции освобождено от всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные целевые фонды.