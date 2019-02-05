Пограничные войска Службы государственной безопасности Узбекистана задержали крупную партию наркотиков и нелегально ввезенные товары. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе погранвойск.

В приграничном населенном пункте Тутзор Ташкентской области 29 января задержан гражданин Узбекистана С. Хайитов, при досмотре которого были обнаружены 2,5 кг наркотических веществ — 1,9 кг марихуаны и 600 гр гашиша.

В этот же день З. Ортиков в обход установленных правил завез в Узбекистан 57 телевизоров и 2 электропечи на сумму 172 млн сумов. Он был задержан в приграничном населенном пункте Заркент Наманганской области.

1 февраля в Бекабадском районе Ташкентской области был задержан гражданин Таджикистана Ф. Холматов, пытавшийся незаконно провезти через границу 9600 пачек сигарет на 100 млн сумов.

В отношении задержанных лиц приняты меры в рамках законодательства, отметили в пресс-службе.