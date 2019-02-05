Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) улучшила позиции Узбекистана до пятой категории в классификации степени странового кредитного риска. Об этом 4 февраля сообщила пресс-служба Министерства финансов Узбекистана.

Перевод в пятую категорию позволит сократить размеры страховых обязательств по экспортным кредитам, предоставляемым иностранными банками предприятиям-импортерам Узбекистана, что снизит для них стоимость кредитных ресурсов. К пятой группе также относятся Азербайджан, Бразилия, Вьетнам, Казахстан, Сербия и Турция.

«Узбекистан многие годы направлял официальные обращения о переводе из шестой группы, но раньше они не давали результата. С учетом этого нынешнее достижение имеет историческое значение», — говорится в сообщении Минфина.

Оценка ОЭСР выставляется по семибалльной шкале, к первой группе относятся страны с минимальными рисками, к седьмой — страны с наибольшими рисками.

Ранее заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Эльёр Ганиев заявлял, что низкий рейтинг в квалификации ОЭСР не позволяет использовать значительные финансовые ресурсы для закупки товаров и оборудования.