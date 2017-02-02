Узбекистан готов создать «самые благоприятные условия» для компаний США

Очередное заседание Американо-Узбекской торговой палаты (АУТП) с участием представителей около 30 крупнейших компаний США состоялось 1 февраля в Ташкенте. В состав делегации деловых кругов США вошли представители Baker & McKenzie, General Motors, Cameco, Honeywell International, General Electric, Nukem, Case New Holland Industrial, Caterpillar, John Deere, Coca-Cola, Zeppelin International и других компаний, сообщило НИА «Туркистон-пресс».

Министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана Эльёр Ганиев в своем выступлении высоко оценил вклад Американо-Узбекской торговой палаты в развитие и укрепление двусторонних и многоплановых отношений стратегического партнерства между двумя странами.

Эльёр Ганиев подчеркнул, что Узбекистан является надежным партнером для американского бизнеса уже многие десятилетия. По итогам 2016 года объем взаимной торговли составил 453,8 млн долларов, показав рост на 70%. Несмотря на такую позитивную динамику, стороны используют имеющийся потенциал далеко не в полной мере. «Имеются все необходимые условия для дальнейшего наращивания и кратного увеличения объемов как инвестиций, так и торговли», — заявил министр.

Руководством Узбекистана инициировано углубление рыночных реформ, направленных на либерализацию экономики, продолжил Эльёр Ганиев. В стране планируется создание четырех новых свободных экономических зон. «В них создаются беспрецедентные условия для иностранных инвесторов. Если говорить коротко, то это ноль налогов, ноль пошлин. То есть это идеальные условия», — отметил министр.

Он также остановился на предпринимаемых в стране мерах по борьбе с коррупцией, которые должны привести к улучшению деловой среды. Недавно принят закон «О борьбе с коррупцией». На стадии разработки находятся законы о государственных закупках, о государственно-частном партнерстве, о создании института бизнес-омбудсмана.

Говоря об условиях для американского бизнеса в Узбекистане, Эльёр Ганиев привел множество успешных примеров сотрудничества компаний двух стран. Развивается стратегическое партнерство с General Motors в автомобильной отрасли, развивается сотрудничество с Boeing, General Electric, Case New Holland, Hilton, Hyatt и другими компаниями.

Вместе с тем, глава МВЭСИТ назвал объемы сотрудничества с США «очень скромными». Он выразил заинтересованность узбекской стороны в расширении присутствия американского бизнеса в Узбекистане. Прежде всего в создании высокотехнологичных производств готовой продукции в сферах энергетики, автомобилестроения, энергосберегающих технологий, машиностроения, фармацевтики, нефтегазовой, химической отраслях, производстве электронной и электротехнической продукции.

«Большое внимание уделяется сегодня развитию пищевой отрасли и переработке сельскохозяйственной продукции, в том числе плодоовощной. Мы считаем это направление очень перспективным с учетом того, что Узбекистан производит в год до 18 миллионов тонн высококачественной плодоовощной продукции. Мы очень заинтересованы в реализации проектов по внедрению современных энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Сегодня вопрос энергоэффективности становится для нас ключевым», — сказал Эльёр Ганиев.

Министр не обошел стороной и проблемы, которые препятствуют развитию торговли между Узбекистаном и США. По его словам, важным фактором является создание эффективных механизмов финансирования совместных торговых операций или инвестиционных проектов. «Мы видим необходимость и важность восстановления наших отношений с финансовыми институтами США. К сожалению, остается проблема, связанная с квалификацией Узбекистана по рейтингу ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития — ред.) — нас по-прежнему относят к шестой категории. Конечно, это препятствие на пути американских инвестиций и поставок, потому что без финансового обеспечения говорить об эффективной торговле не приходится», — подчеркнул глава МВЭСИТ.

«Парадоксально, когда мы покупаем американские самолеты Boeing, используя кредиты Китайского банка развития, — продолжил министр. — То, что Узбекистан относится к шестой категории, создает для нас дополнительные затраты, так как соответственно стоимость страхового покрытия резко увеличивается. Это делает финансовые ресурсы американских банков, в том числе американского Эксимбанка, для Узбекистана неэффективными».

Узбекистан не заинтересован в привлечении таких дорогих кредитов, сказал Эльёр Ганиев. «Мы надеемся на дальнейшую поддержку в том, чтобы Узбекистану была установлена как минимум четвертая позиция по классификации ОЭСР, я думаю, мы этого заслуживаем. Это, со своей стороны, позволит в полной мере осваивать предоставляемые американскими банками кредитные линии и будет способствовать увеличению нашей торговли и инвестициям», — подчеркнул он.

В завершение Эльёр Ганиев. заверил американских партнеров, что руководство Узбекистана готово создать самые благоприятные условия для того, чтобы они чувствовали себя в стране комфортно.

Председатель Американо-Узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм подчеркнула, что американская сторона рассматривает Узбекистан в качестве ключевого партнера в регионе и заинтересована в расширении плодотворного сотрудничества. По ее мнению, «впечатляющие темпы экономического роста в республике закладывают хорошую основу для развития деловых контактов».

В рамках заседания был подписан ряд меморандумов и соглашений. В частности, «Узагротехсаноатхолдинг» и СNH Industrial подписали документы по производству хлопкоуборочных машин и другой сельхозтехники, «Узбекэнерго» и Honeywell International — меморандум по внедрению решений в сфере учета электроэнергии, Навоийский горно-металлургический комбинат и Nukem — контракт на поставку концентрата природного урана, «Узбекнефтегаз» и General Electric — меморандум о взаимопонимании по внедрению энергоэффективных технологий в нефтегазовый сектор Узбекистана, «Узфармсаноат» и Агенство США по международному развитию (USAID) — меморандум о взаимопонимании по оказанию содействия в реализации проекта «Продвижение качественных лекарственных средств».

Предыдущее заседание палаты проходило в октябре 2015 года в Вашингтоне.

Сегодня в Узбекистане осуществляют деятельность 164 предприятия с участием компаний США, включая 122 СП и 42 предприятия со 100-процентным иностранным капиталом. В МВЭСИТ аккредитованы представительства 29 американских компаний.

В августе 1994 года Конгресс США предоставил Узбекистану статус бенефициара Всеобщей системы преференций (GSP).

Текст: «Газета.uz» 2 241