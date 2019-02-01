Первый заместитель министра экономики и промышленности Равшан Гулямов прокомментировал заявление руководителя турецкой компании Demir Group Ахмета Демира, который в интервью сайту газеты «Халк сузи» сообщил о проблемах, сдерживающих реализацию проекта реконструкции гостиницы «Чорсу».

"Самая большая проблема — бумажная волокита. Например, как я уже говорил, нам нужна дополнительная земля, потому что гостиница будет минимум четырехзвездочной с 350 номерами. Наши зарубежные партнеры сообщили, что для образцового обслуживания такого крупного объекта 2 га земли будет недостаточно. Затем мы обратились в хокимият Ташкента и к другим руководителям с просьбой выделить дополнительную землю. В результате было обещано выделение еще 3 га земли, даже вышло постановление главы государства об этом", — рассказал предприниматель.

Ахмет Демир утверждает, что поручение до сих пор не выполнено, в связи с чем работа замедлилась. Он также заявил, что не может получить кредит в банке, где у него требуют документы на земельный участок, указанный в бизнес-плане. По его словам, соответствующие ведомства обещали предоставить их «позже», но до сих пор этого не сделали.

Равшан Гулямов, не упоминая напрямую Ахмета Демира, сказал, что инвестор гостиницы «Чорсу» не выполнил свои обязательства.

«Вот Tashkent City. Он реализуется, лоты идут. А буквально полкилометра вперед — гостиница „Чорсу“. Наш долгострой, 20 лет. Разные истории были. В позапрошлом году отдали бесплатно турецкому инвестору. Он ничего не сделал. Большие обещания были, 30 млн долларов иностранных инвестиций обещали. Результат мы видим сейчас. Вместо того, чтобы это выполнять, два года практически прошло, сейчас начинает выступать в интернете и говорить: „Мне узбекские банки денег не дали, поэтому все это срывается“. А причем тут узбекские банки? Инвестор обещания брал», — заявил Равшан Гулямов.

Ранее первый замминистра, говоря о «молодом» возрасте компаний, отметил, что «самое главное — вносит этот инвестор инвестиции или нет, выполняет ли свои обещания или нет».

В 2017 году турецкая компания приобрела по «нулевой» выкупной стоимости здания и сооружения бывшего гостиничного комплекса «Чорсу» на одноименной площади, пустующие много лет. Проект оценивается в 33 млн долларов, сдача комплекса в эксплуатацию планировалась до конца 2019 года.

Ахмет Демир известен тем, что открыл в центре Ташкента первый крупный супермаркет, пользовавший большой популярностью. Торговый комплекс включал в себя магазины разных брендов, ресторан и заведение быстрого питания. По данным «Халк сузи», на тот момент Demir Group было трудоустроено более 4000 человек. В конце 2010 года комплекс Demir был закрыт, а предпринимателю впоследствии пришлось покинуть Узбекистан.

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