Национальная гвардия не дублирует задачи Министерства внутренних дел Узбекистана, заявил на брифинге в среду начальник по связям с общественностью и СМИ МВД генерал-майор Кутбиддин Бурхонов, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.uz».

"На Министерство внутренних дел возложена задача по обеспечению и охране общественного порядка. Национальная гвардия создана по инициативе нашего президента. Это военнослужащие, у них звания тоже воинские, форма одежды воинская. Но чтобы улучшить жизнь нашего населения, президент принял решение привлечь часть состава Национальной гвардии к охране общественного порядка. На самом деле у них другие задачи", — отметил он.

«[В Нацгвардии], в основном, спортсмены, боевитые ребята. Президентская охрана тоже состоит из Национальной гвардии, на других государственных объектах они тоже стоят. Сохранять спокойствие в Узбекистане — главная задача, какие бы силы ни привлекались», — пояснил глава пресс-службы МВД. «Главное — результат», — добавил он.

Национальная гвардия — специальное воинское формирование, призванное обеспечивать общественную и государственную безопасность, реализацию прав и свобод человека, защиту населения от террористических угроз, преступных и других противоправных действий.

В городах и областях за выполнение проекта «Безопасная территория» и охрану общественного порядка ответственность возлагается как на Министерство внутренних дел, так и на Национальную гвардию.