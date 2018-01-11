Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 10 января провел в ситуационном центре Академии Вооруженных Сил заседание Совета безопасности. Оно состоялось в преддверии 26-летия образования ВС и Дня защитников Родины, которые отмечаются 14 января. «Газета.uz» публикует основные тезисы выступления.

Проблемы в обороноспособности страны

В области укрепления обороноспособности страны еще имеются значительные проблемы, над решением которых нам предстоит упорно работать в 2018 и последующие годы. В течение года я анализировал состояние боеготовности и боеспособности Вооруженных Сил, наблюдал за учениями на Каттакурганском полигоне, посещал подразделения Министерства обороны и пограничных войск в Юго-Западном, Восточном и Ташкентском военных округах, а сегодня ознакомился с положением дел в воинской части в городе Чирчике, беседовал с военнослужащими, заслушивал отчеты должностных лиц. В итоге был выявлен целый ряд накопившихся за долгие годы серьезных системных проблем — начиная от кадровых вопросов, оснащения войск, социальной защиты военнослужащих до организации военно-патриотического воспитания молодежи и военнослужащих.

По многим первоочередным проблемам в минувшем году были приняты конкретные решения. Однако надо признать, что данная работа носила не системный, а фрагментарный, очаговый характер. Осознавая это, в том числе глубину имеющихся проблем в такой важной сфере, как безопасность и обороноспособность Родины, мы приняли новую Оборонную доктрину, отражающую основные направления и современные подходы в вопросах военного строительства и развития Вооруженных Сил. 12 декабря 2017 года был подписан указ Президента, определяющий действенные, эффективные меры для выхода из сложившегося непростого положения дел.

Новая Оборонная доктрина

В короткий срок нам удалось добиться конкретных результатов и выработать стратегический подход к обновляемым Вооруженным Силам страны.

На основе принципов гибкости и открытости нашей внешней политики, самое главное, развития дружественных и конструктивных отношений с соседними государствами, приоритетности сохранения суверенитета и независимости Родины, была качественно обновлена Оборонная доктрина страны. Впервые ее содержание имеет открытый характер, что демонстрирует прозрачность нашей оборонной политики. В доктрине определены принципиальные подходы политики Узбекистана в области обороны, задачи и основы применения Вооруженных Сил, а также перспективные направления дальнейшего строительства и развития национальной армии.

Положения Оборонной доктрины не должны остаться на бумаге. Нам нужно обеспечить их практическое воплощение в жизнь. В связи с этим было бы целесообразно, чтобы Олий Мажлис осуществлял постоянный парламентский контроль за реализацией Оборонной доктрины. В целом наши депутаты и сенаторы должны уделять больше внимания вопросам военного строительства, усилить свою деятельность в этом направлении. На заседаниях палат Олий Мажлиса следовало бы два раза в квартал обсуждать положение дел в этой сфере.

Новые задачи военных округов

С учетом положений Оборонной доктрины и геостратегического расположения нашей страны кардинально пересмотрены структуры и задачи военных округов. В частности, полностью пересмотрена и обновлена структура всех соединений и частей Министерства обороны. Мы, наконец-то, решительно отошли от структуры, которая не позволяла подразделениям полноценно заниматься боевой подготовкой, укреплять профессиональные навыки военнослужащих, быть готовыми к выполнению задач по предназначению. Каждый офицер и сержант, несмотря на занимаемую должность, должен дать критическую оценку своей деятельности и ответить на вопрос: «Достоин ли я дальше продолжать службу или нет?».

Физическая подготовка для военнослужащих должна быть одной из главных составляющих служебной деятельности, военной карьеры, образа жизни в целом. Относительно психологической устойчивости военнослужащих нужно отметить, что, как показывают последние вооруженные конфликты в разных регионах мира, основные потери в ходе боевых действий среди личного состава связаны с большой психологической нагрузкой и полученными стрессами, преодолеть последствия которых бывает непросто и в мирное время. Руководителям силовых министерств и ведомств следует разработать принципиально новые документы по организации физической и психологической подготовки военнослужащих всех категорий, сделав особый упор на ее военно-прикладную направленность. Военнослужащие должны иметь крепкое здоровье, быть выносливыми, способными выдерживать нелегкие физические и психологические нагрузки.

Министерством обороны начаты мероприятия по переводу войск на новую организационную структуру, которые необходимо завершить до начала учебного года. Я лично буду осуществлять контроль за их исполнением. В данном вопросе важно не только создать, крайне важно запустить этот механизм. Войска должны быть способны в любую минуту выполнить поставленные задачи, постоянно заниматься по новой системе боевой подготовки, каждый военнослужащий должен успешно осваивать свою специальность, чтобы стать настоящим профессионалом.

Многие должностные лица не оправдали доверия

Почему эти требования так решительно ставятся на повестку дня? Потому что многие должностные лица в Министерстве обороны не оправдали оказанного доверия, показали себя пассивными и безынициативными, не могут и не умеют самостоятельно принимать решения и брать на себя ответственность. А ведь им были предоставлены все возможности, чтобы проявить себя. Такие недостатки, на мой взгляд, — это результат деятельности бывшего руководства министерства обороны, которое работало в основном старыми методами. Недостаточной была связь с войсками, не уделялось должного внимания вопросам подготовки военных кадров, не хватало решительности принимать в случае необходимости самостоятельные решения. К сожалению, в результате военачальники зачастую привыкли работать по указке сверху. Еще раз хочу подчеркнуть: каждый командир обязан уметь оперативно принимать самостоятельные, всесторонне обоснованные решения исходя из условий своих военных частей и округов, реальной боевой обстановки.





По ходатайству министра обороны освобождены от занимаемых должностей двое его заместителей, начальники Академии Вооруженных Сил и Чирчикского военного училища. Не будет утвержден в должности один из исполняющих обязанности командующего войсками военного округа. При этом самим министром обороны уже уволены около 40, понижены в должности 36 военнослужащих, не отвечающих предъявляемым требованиям и устранившихся от активной работы в войсках. О чем это говорит? Это, в первую очередь, говорит о том, что в данной сфере отсутствует рейтинговая система, позволяющая дать конкретную оценку деятельности военных кадров, в результате наблюдается неудовлетворительное состояние дел в сфере отбора и расстановки кадров. В целях устранения подобных и других имеющихся недостатков, организации всей работы в данной системе в соответствии с требованиями времени, дальнейшего углубления реформ в военной сфере я назначил новых начальника Генерального штаба и командующих военными округами.

В этой связи хочу предупредить: 2018 год будет для всех вас годом больших испытаний, так как задачи, стоящие перед каждым военным округом, а также угрозы и вызовы отличаются друг от друга. Это должны хорошо осознавать все руководители и делать соответствующие выводы.

Задачи Национальной гвардии

Нами образована Национальная гвардия. Это специальное воинское формирование призвано обеспечивать общественную и государственную безопасность, реализацию прав и свобод человека, защиту населения от различных террористических угроз, преступных и иных противоправных действий. За короткий период Национальная гвардия стала одним из важных звеньев в системе обеспечения безопасности страны и установила тесное взаимодействие со структурными подразделениями Вооруженных Сил.

К сожалению, в последние 15−20 лет из-за неправильного подхода к вопросам охраны общественного порядка и безопасности работа в этой сфере проводилась не на системной основе. Надо сказать прямо, в том числе и Совет безопасности не уделял им должного внимания. По сути, не было конкретной структуры, ответственной за сферу, а подразделения, занимающиеся данными вопросами, входили в состав то Министерства внутренних дел, то Министерства обороны, и поэтому их роль была не столь ощутима. Практически не проводились учебно-тренировочные мероприятия по охране общественного порядка и безопасности. При выполнении в случае необходимости оперативных задач возникали бюрократические преграды. Как следствие, оперативные решения принимались не вовремя, неэффективно исполнялись поставленные задачи. Ведь, как известно, во всем мире обеспечением порядка внутри страны и общественной безопасности занимается не армия, не Министерство обороны, а отдельная структура.

На основе концепции «Безопасный город — безопасная страна» мы сегодня осуществляем масштабную работу, направленную на обеспечение общественного порядка в стране. Именно поэтому была создана новая структура — Национальная гвардия. Теперь в каждом городе и области за выполнение проекта «Безопасная территория», охрану общественного порядка ответственность возлагается и на Министерство внутренних дел, и на Национальную гвардию. Для выполнения этих задач Национальная гвардия осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с органами государственной власти на местах, общественными организациями.

Командующему Национальной гвардией Б. Ташматову поручается как можно быстрее закончить организационную часть работы и в полном объеме заняться исполнением своих непосредственных обязанностей по охране общественного порядка и безопасности. Теперь за охрану общественного порядка и безопасности будут нести персональную ответственность министр внутренних дел П. Бобожонов и командующий Национальной гвардией Б. Ташматов.

Задачи Госкомитета по оборонной промышленности

Первым и важным шагом в формировании национального оборонно-промышленного комплекса стало образование Государственного комитета по оборонной промышленности, объединившего все профильные предприятия страны. Следует откровенно признать, что, имея соответствующий научный и промышленный потенциал, мы в течение 25 лет не уделяли должного внимания созданию оборонно-промышленного комплекса страны, что, естественно, отразилось на уровне оснащенности Вооруженных Сил.

Возьмем, например, реализованный нами проект по производству радиооборудования. Как видите, для его выполнения потребовалось всего лишь девять месяцев. Это дает повод задуматься. Мировой опыт показывает, что развитая оборонная промышленность является одним из важных элементов инновационной и высокотехнологичной экономики. Уверен, что начатая нами работа по формированию полноценного оборонного сектора экономики в ближайшей перспективе позволит не только обеспечить национальную армию современным вооружением и военной техникой, но и создать дополнительные рабочие места, а также будет способствовать диверсификации экономики страны. В этой сфере предстоит еще решить комплекс задач, направленных на освоение производства импортозамещающей, конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции военного и двойного назначения.

Наша страна имеет огромный потенциал и большие возможности для развития оборонно-промышленного комплекса, однако мы их не используем. Например, руководители органов государственной власти на местах имеют огромные возможности для организации в регионах производства специальной одежды, экипировки для военнослужащих, различных инструментов, сухих пайков, создания других предприятий по выпуску продукции двойного назначения. Все это позволит нам создать дополнительные рабочие места. Недавно был принят указ Президента, который дает им соответствующие дополнительные полномочия. Теперь деятельность хокимов областей и командующих военными округами будет оцениваться по результатам реализации этих задач.

Мы приняли решение разместить Государственный комитет по оборонной промышленности на территории Ташкентского завода сельхозтехники с тем, чтобы его управленческий аппарат непосредственно и постоянно работал в так называемой атмосфере производства.

Военно-административные секторы в регионах

На совершенно новый качественный уровень выведена работа по активизации и повышению роли местных органов государственной власти в укреплении обороноспособности страны. На основе принципа «Национальная армия — наша честь и гордость» в регионах созданы военно-административные секторы для проведения единой государственной политики в области обороны, обеспечения единства армии и народа. Мы должны понимать, что сегодня от единства этих двух составляющих во многом зависит эффективность проводимых нами реформ с целью обеспечения мирной жизни нашего народа. К сожалению, Министерство обороны и другие ведомства не уделяли должного внимания воспитанию в военно-патриотическом духе нашей молодежи, населения страны в целом.

Мы никогда не должны забывать, что в материальном плане армия может быть обеспечена всем самым современным и необходимым, но слабость моральной составляющей, то есть отсутствие боевого духа, преданности, любви к Родине, ответственности за ее судьбу или безразличие могут привести к необратимым последствиям. Необходимо, чтобы все участники сегодняшнего совещания и руководители органов государственной власти на местах считали этот вопрос жизненно важным и непосредственно влияющим на обеспечение нашей обороноспособности, безопасности страны и граждан.

Проблемы подготовки военных кадров

Система подготовки военных кадров пока не в полной мере отвечает современным требованиям. Можно предположить, что это происходит из-за недопонимания сути и важности вопроса отдельными должностными лицами. В Академии Вооруженных Сил до сих пор не изжиты устаревшие подходы к организации учебного процесса, и мы не можем с этим мириться. В данном вопросе мы всегда должны идти в ногу со временем, а при необходимости — опережать его. Мы создаем самые современные условия в академии и других учебных заведениях не для «галочки», а для того, чтобы наши курсанты и слушатели имели самые передовые, инновационные знания и навыки.

С учетом особой актуальности оснащения войск современной техникой и вооружением особое внимание при подготовке высокопрофессиональных офицерских кадров необходимо уделять изучению иностранных языков, в том числе русского.

Насущной проблемой также остается отсутствие системы преемственности поколений и наставничества, что, в первую очередь, связано с нежеланием некоторых руководителей готовить себе замену, уступать «теплое местечко» молодым, целенаправленно создавая для них преграды в повышении квалификации и карьерном росте.

Другой проблемой, на которую я хотел бы обратить внимание, является подготовка наших кадров за рубежом. Мы не такая богатая страна, поэтому не вправе подходить к этому вопросу необдуманно, не проведя всесторонний отбор и подготовку кандидатов с учетом последующего применения и распространения полученных ими знаний и опыта. На мой взгляд, больше внимания необходимо уделять подготовке за рубежом преподавателей, это способствовало бы более широкому распространению новых знаний.

Существенно активизировалось взаимодействие с зарубежными странами, реализуются 13 планов практических действий — «дорожных карт» по укреплению военного и военно-технического сотрудничества с иностранными партнерами. При этом надо отметить, что, несмотря на увеличение количества международных мероприятий в военной области, практическое внедрение передового зарубежного опыта в деятельность войск Министерства обороны остается на низком уровне. Отсутствует системность при изучении и внедрении полученного опыта. В этой связи министру обороны А. Азизову необходимо обратить особое внимание на данный вопрос. Подготовка на профессиональной основе наших военнослужащих в условиях оснащения армии современным вооружением и техникой является одной из ключевых задач.

Социальная защита военнослужащих

В-восьмых, в стране осуществляется большая работа по усилению социальной защиты военнослужащих, членов их семей и ветеранов. В регионах для них поэтапно возводятся многоэтажные жилые дома, в систему жилищного обеспечения внедрены новые подходы, в том числе предоставление льготных долгосрочных ипотечных кредитов.

К настоящему времени в регионах страны сданы 28 жилых домов. 522 военнослужащих были обеспечены современными, просторными и светлыми квартирами. В ближайшие два месяца новоселье справят еще 720 семей. Данная работа продолжится на постоянной основе, ежегодно жильем будут обеспечиваться около 1 500 семей военнослужащих. К сожалению, и в этом вопросе не все руководители полностью осознают важность задачи. В результате начало реализации данного проекта необоснованно затянулось на несколько месяцев, и мне лично пришлось заняться этим вопросом.

Строительство запланированных на 2018 год домов должно быть начато уже сегодня, так как в нынешнем году для семей военнослужащих во всех регионах намечено возвести 100 многоэтажных домов. И я не намерен слушать какие-либо отговорки по этому поводу.

Угрозы и вызовы в мире

В мире, в том числе вокруг нас, возрастают угрозы международного терроризма, экстремизма и радикализма, в отдельных регионах не прекращаются вооруженные конфликты. Такая нестабильная обстановка требует от нас адекватного реагирования на возникающие вызовы, обуславливает большую значимость работы по дальнейшему реформированию, повышению боеготовности и боеспособности наших Вооруженных Сил в целях обеспечения мирного и стабильного развития Узбекистана. В этой связи считаю исключительно важным основные усилия сосредоточить на выполнении следующих приоритетных задач.

Во-первых, это активизация и повышение роли гражданского общества и органов государственной власти на местах в укреплении обороноспособности страны. Руководители органов власти всех уровней должны принимать активное участие в повседневной деятельности войск, создании и улучшении инфраструктуры военных городков, военно-патриотическом воспитании молодежи и укреплении у военнослужащих чувства гордости, преданности, патриотизма, боевого духа и готовности в любую минуту встать на защиту Родины.

Руководители силовых министерств и ведомств, местных органов государственной власти должны усилить работу по увековечению памяти героев современной истории страны, оказанию всесторонней заботы и поддержки их семьям и близким. В целях прославления их подвига, воспитания подрастающего поколения на ярких примерах подлинного патриотизма премьер-министру А. Арипову, государственному советнику Х. Султанову совместно с соответствующими министерствами и ведомствами в месячный срок подготовить предложения по изданию Книги памяти.

Во-вторых, мы должны повышать потенциал нашей армии в целях эффективного выполнения поставленных задач за счет дальнейшего совершенствования боевого состава войск военных округов, усиления их боеготовности и боеспособности, а также автоматизации и оптимизации системы управления войсками.

В-третьих, необходим пересмотр нормативно-правовых основ планирования и применения Вооруженных Сил в связи с обновлением концептуальных документов по обеспечению безопасности страны, совершенствованием организационно-штатных структур.

В-четвертых, важной задачей являются дальнейшее совершенствование системы боевой и оперативной подготовки войск, активизация и повышение эффективности и результативности учений и тренировок. Они должны проводиться с максимальным охватом подразделений и привлечением взаимодействующих структур. Это позволит нам оценивать возможности органов управления и подразделений, действия каждого военнослужащего — от солдата до командира, целесообразность и адекватность применяемой тактики выполнения боевых задач.

В-пятых, в центре нашего постоянного внимания должны находиться вопросы системного анализа реальных потребностей войск, повышения уровня их оснащенности современным вооружением и техникой. В этом плане Министерству обороны, Государственному комитету по оборонной промышленности необходимо в полном объеме реализовать комплексную программу по модернизации и оснащению войск современным вооружением и военной техникой, рассчитанную на 2018−2021 годы.

В-шестых, дальнейшее развитие системы социального обеспечения военнослужащих остается для нас ключевой задачей. С этой точки зрения актуальным является принятие комплекса мер по совершенствованию системы социального развития Вооруженных Сил до 2020 года.