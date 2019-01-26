Военнослужащие сил специальных операций Министерства обороны Узбекистана впервые принимают участие в совместных учениях «Южный удар» на военной базе Кэмп Шелби (штат Миссисипи) в США.





С 11 января подразделение спецназначения Узбекистана провело уже два учения. Как сообщила пресс-служба Минобороны, для наблюдения за ходом третьей — активной фазы тактических учений в США направился министр обороны генерал-лейтенант Абдусалом Азизов.





«Южный удар» — широкомасштабные боевые учения, проводимые Национальной гвардией штата Миссисипи в учебном центре по боевой подготовке в городе Галфпорт и учебном центре объединенных сил в Кэмп Шелби. Учения дают возможность для всех родов войск вооруженных сил, включая подразделения охраны, резервных сил, а также регулярных войск на практике поддерживать боевую готовность и взаимодействие между силами США и ключевыми союзниками.





Сценарии учений разработаны с учетом текущих глобальных кризисов и отвечают индивидуальным потребностям тренинга задействованных подразделений. В учениях также принимают участие, также военнослужащие спецподразделений Канады, Чили и Нидерландов.





Военная делегация Узбекистана в рамках официального визита в США посетит штаб-квартиру Центрального командования ВС США в Тампе (штат Флорида).