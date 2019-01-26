Преобразования в обществе успешны тогда, когда его большинство понимают необходимость изменений и участвуют в их реализации. Последние два года многие законы и государственные программы выносятся на обсуждение граждан и активно комментируются в СМИ. Таким образом формируются их понимание и осознанный подход в реализации принятых документов. Все это служит тому, чтобы нарастить «критическую массу» сторонников для продвижения определенной идеи.

В отдельных случаях мы можем наблюдать административный ресурс в действии — когда нормативные документы подготавливаются заинтересованными ведомствами, а работающие там чиновники не всегда владеют навыками перспективного видения, требующего как определенных глубоких расчетов, учета интересов населения, так и профессионального, порой просто жизненного опыта.

С этих позиций хотелось бы поговорить о проблемах медицинской науки. Хотя, возможно, не только медицинской. Более 10 лет назад все научные учреждения Узбекистана были переведены с бюджетного финансирования на грантовое. Многие крупные институты, часть со статусом профильных центров, потеряли свой кадровый потенциал, поскольку при конкурсном отборе научных тем учреждение могло получить финансирование по 1−2 грантам, другие — от 4 до 6. Это при том, что в учреждениях функционировало 8−12 научных отделов с соответствующими штатными единицами. В медицине вопрос был частично решен за счет перевода специалистов из научных работников в клиники тех же институтов на врачебные должности.

При бюджетном финансировании научных учреждений и наличии определенных штатных единиц, в немалой степени являющихся факторами стабильности, формировались научные школы, была возможность проведения изысканий по широкому кругу инициативных исследований, тематика которых выходила за рамки очерченных «приоритетных направлений».

Наряду с этим существовала возможность получения государственных грантов (фундаментальных, прикладных, инновационных) на научные исследования, которые были дополнительным материальным стимулом для работников. Немаловажным фактором было и то, что при продолжительности грантов в 2−4 года была возможность отбора талантливой молодежи в штат института.

На сегодняшний день научные учреждения существуют исключительно за счет грантов, а их количество в среднем составляет от 4 до 8−9. Структура грантов такова, что около 80% составляет фонд оплаты труда. На оставшуюся часть возможно приобретение только оргтехники и расходных материалов. В результате мы имеем устаревший и крайне изношенный парк научного оборудования, на котором реализовать новые или прорывные идеи не представляется возможным.

Если в 2013—2015 годах в конкурсе на получение грантов только от Института усовершенствования врачей представлялось от 40 до 50 проектов, то в текущем году — только 3. Это обусловлено не только ограничением тематик грантов, но и неверием ученых в объективность конкурса, где решения по его итогам принимаются в закрытом режиме.

Руководство страны уделяет пристальное внимание развитию здравоохранения. Отрадно, что представители Минздрава с гордостью докладывают в СМИ о приобретении по разным кредитным линиям современного лабораторного, диагностического и лечебного оборудования.

Но не научного… Выпал целый спектр базовых элементов развития медицины. Без учета этого фактора, без изменений в подходах к финансированию как медицинских научных учреждений, так и работающих там сотрудников перспективы развития медицинской науки представляются весьма туманными.

Грантодателем от имени государства выступает Министерство инновационного развития. Нормативные документы составлены таким образом, что полномочия других отраслевых ведомств сведены к минимуму, а это привело к их самоустранению от процессов планирования, регулирования, финансирования и координации вопросов науки.

Например, Минздрав сформулировал пять отраслевых приоритетов, охватывающих все направления медицины. Мининноваций в 2019 году принимает к участию в конкурсе на получение грантов работы исключительно по кардиологии и генетике, являющихся малой частью профильных приоритетов. Обязательный элемент грантов — коммерциализация результатов.

Конечно, это требование времени, но коммерциализировать всю науку на этапе фундаментальных и прикладных исследований — нонсенс. Требование рассматривать каждое исследование как продукт, у которого должен быть покупатель, лишит исследователя свободы действий и может негативно сказаться на результатах научной работы.

Несколько лет назад ряд научно-исследовательских институтов из системы Академии наук Узбекистана были переданы в ведение университетов. В результате неэффективности этих мер было принято решение об их возврате в систему АН. К отрицательному положению привело и внедрение одноступенчатой системы подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации.

Законопроект «О науке» в 2018 году дважды выносился на общественное обсуждение. Повторная публикация проекта закона показала, что предложения по ключевым его положениям, ограничивающие монополизацию регулирования научной деятельности, не были учтены. Ожидаемо теперь, что новый проект будет представлен на рассмотрение в законодательный орган, используя указанный выше административный ресурс, с сохранением видимости предварительного общественного обсуждения.

При модернизации социальной сферы в обязательном порядке следует учитывать в первую очередь сложившуюся ситуацию, а также интересы работающих в той или иной научной сфере граждан. Это касается и образования, и здравоохранения, и науки, и менеджмента.

В развитых странах передовая медицинская наука концентрируется в университетах и лабораториях ведущих фармацевтических компаний, что приносит немалый доход в их казну. Но это выстраивалось десятилетиями. Слепое копирование опыта западных стран без адаптации, прежде всего инфраструктурной, может привести к негативным последствиям.

Основной двигатель поступательного развития страны — инновационные научные разработки, внедренные в экономику и социальный сектор. Осознание этого обуславливает суммарные многомиллиардные инвестиции развитых стран в предварительные исследования и развитие материально-технической базы. При этом очень важно иметь в данной сфере адекватное управленческое звено. Американские специалисты в области науки управления и лидерства очень любят повторять, что «Америку Америкой сделал менеджмент».

Учитывая вышеизложенное, предлагается следующее:

Возобновить бюджетное финансирование научных учреждений, включающее, помимо прочих, расходы как на содержание штатных сотрудников, так и на приобретение современного оборудования на систематической основе; Ослабить роль государственного регулирования грантовых тем научных исследований, заменив диктат задействованных в процессе ведомств на объективный конкурсный отбор с сохранением требований к приоритетности тех или иных задач и активизацией деятельности так называемых ведомственных координационных научных советов; Разработать механизм грантовой поддержки поисковых тем из собственных средств учреждений, формирующихся как от хоздоговорной, так и инновационной деятельности; Руководителей научных учреждений назначать, а научных сотрудников нанимать на работу исключительно по срочным, на пять лет, трудовым договорам с оценкой их деятельности на рейтинговой основе, предусмотрев возможность досрочного расторжения этих трудовых договоров.

Поворот к поиску решений и переход от оперативно-тактического к стратегическому характеру управления, возможно, даст надежду на улучшение ситуации в этой сфере.

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