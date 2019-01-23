На 1 января чистые золотовалютные резервы составили 26,39 млрд долларов. За декабрь 2018 года их объем увеличился на 1,1 млрд долларов, продемонстрировав наибольший прирост за год. Данные опубликованы Центральным банком Узбекистана.

Валовые золотовалютные резервы по итогам декабря повысились более чем на 1 млрд долларов, достигнув 27,08 млрд долларов, из них валютные активы — 12,44 млрд долларов (+1,42 млрд долларов за месяц) и монетарное золото — 14,64 млрд долларов (-326 млн долларов).

В целом за год объем чистых золотовалютных резервов уменьшился на 173 млн долларов, валовых — на 995 млн долларов. Центральный банк частично обуславливает уменьшение золотовалютных резервов снижением цены золота с 1296,50 до 1281,65 долларов за тройскую унцию. Расчетное влияние на снижение составило 160,7 млн долларов.