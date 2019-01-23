До 30 марта Golden House предлагает жителям Ташкента и регионов Узбекистана воспользоваться возможностью приобрести квартиры в новостройках по старым ценам без повышения.

Выгодное предложение действует на следующие жилые комплексы:

Mirabad Avenue;

Novza;

Yangi Beltepa;

Sebzar;

Qushbegi;

Yangi Hayot;

Parisien.





Также имеются дополнительные скидки при полной оплате стоимости квартир.

Подробную информацию можно получить по телефону (+998) 78−150−11−11 или на сайте.

Адрес: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осие, 1

Ориентир: Ирригационный институт, Дархан, жилой комплекс «Новомосковская»

График работы: Пн-пт с 9:00 до 19:00, сб-вс с 10:00 до 18:00.

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