Постановлением Кабинета Министров Узбекистана от 18 января утверждена Концепция внедрения технологий «Умный город».

В документе отмечается, что страна находится на начальном этапе внедрения технологии «Умный город» — реализуются пилотные проекты по внедрению в Ташкенте систем «Безопасный город», «Умные счетчики», «Умный транспорт» и «Умная медицина».

Основная проблема, препятствующая внедрению технологий «Умный город», — неразвитая инфраструктура информационно-коммуникационных технологий и износ и моральная устарелость городской инфраструктуры. Все это, как отмечается в документе, требует мероприятий по модернизации сетей телекоммуникаций, поиску капиталовложений на реконструкцию.

Способ решения этих проблем, в соответствии с «мировой практикой», на которую ссылается концепция, — привлечение частного бизнеса к решению социально значимых задач и налаживание государственно-частного партнерства.

Концепция включает внедрение технологических решений по 10 основным направлениям:

«Умный транспорт» — автоматизированная система управления дорожным движением и мониторинга дорожных потоков, система информарования участников движения о дорожных условиях и графике движения общественного транспорта, городская платформа интернета вещей и технология «Умный паркинг», определяющая расположене и удаленность свободных мест для парковки, система электронных платежей за пользование транспортом и дорогами, геоинформационные технологии и навигация.

«Умное образование» — образовательные системы на базе искусственного интеллекта с возможностью тестирования учащихся, дистанционное образование и электронное обучение, электронные журналы на всех уровнях образования, интеграция онлайн- и оффлайн-методик, технологии адаптивного и мобильного обучения.

«Умная медицина» — единая платформа биомедицинских данных пациентов, ведение сетевых медкарт, удаленная диагностика, система удаленного мониторинга состояния здоровья человека на основе медицинского интернета вещей и мобильных приложений, виртуальные диспансеризация и больничное обслуживание, электронные рецепты, медпомощь на дому с использованием телеметрии, научно-доказательная медицина, оплата услуг на основе результатов лечения, технологии искусственного интеллекта для анализа медицинских данных и прогнозирования заболеваемости.

«Умная энергетическая система» — система сбора данных и оперативного диспетчерского управления, управления аварийными отключениями, геоинформационная система, автономные сенсоры для мониторинга напряжения, гибридные батареи, сверхпроводящие накопители, литиевые аккумуляторы нового поколения, «умные» системы измерения и анализ потребительской активности и интеллектуальные системы учета потребления энергоресурсов.

«Умное водоснабжение и водоотведение» — система учета потребителей и объемов оказанных услуг, электронные версии маршрутных карт водопроводных и канализационных сетей, система отключения водоснабжения в случае обнаружения протечки, система перекрытия кранов отопления всего дома в случае аварийной ситуации, система отключения насосов в случае аварии, технология водосбережения с установкой насадки на краны и сенсорных смесителей.

«Умное жилищно-коммунальное хозяйство» — автоматизация снятия показаний счетчиков, система передачи информации на устройства пользователя о состоянии энергоснабжения дома, внедрение «умных» счетчиков для обмена данными между потребителями и поставщиками коммунальных ресурсов.

«Умное строительство» — система упрощения процесса строительства и сокращения сроков возведения объектов, визуальное моделирование процессов строительства и новые строительные материалы.

«Умный дом» — охранная и пожарная сигнализация, система контроля доступа, контроль аварийных ситуаций (утечка воды, газа, аварии в электросети), управление внутренним и уличным освещением, контроль энергопотребления, ограничение пиковых нагрузок, управление источниками резервного электропитания, управление системами дома через интернет, сенсорные системы мониторинга расхода тепла и управление кондиционированием.

«Умный хокимият» — система взаимодействия жителей города и представителей исполнительной власти, информационная открытость городской администрации, актуальная документация стратегического планирования города, электронное удостоверение личности, муниципальные мобильные приложения, система оплаты местных налогов и сборов.

«Умная махалля» — отлаженная работа интернет-сервисов для вызова и оплаты такси, наличие сети заправочных станций для электромобилей, услуги каршеринга, доступность данных о рынке труда и участие общественности в устранении последствий несанкционированного выброса мусора.

Мероприятия по реализации концепции финансируются за счет привлечения финансовых, технологических и управленческих ресурсов, а также ресурсов частного сектора на основе механизмов государственно-частного партнерства. Источники финансирования — средства Государственного бюджета, гранты и кредиты международных финансовых институтов и другие.

Концепцию планируется реализовать в четыре этапа:

2019−2021 годы — формирование профиля территории, оценка существующей инфраструктуры.

2022−2024 годы — разработка стратегии внедрения концепции.

2025−2027 годы — детализированное планирование, бюджетирование, прогноз эффективности.

2028−2030 годы — внедрение и оценка эффективности.