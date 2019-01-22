Правительство Узбекистана издало распоряжение о проведении 26 января всенародного экологического хашара, сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.

Отмечается, что документ принят «в целях улучшения экологической ситуации и улучшения условий жизни людей в Приаралье с учетом предложений представителей общественности на местах по поддержке инициатив и действий по смягчению последствий экологической катастрофы» в регионе.

В рамках хашара планируется благоустроить махалли, территории вокруг жилых домов и организаций, места отдыха, улицы и другие места.

Средства, собранные в ходе хашара, пойдут на создание защитных лесов на высохшем дне Аральского моря, улучшение экологической ситуации и жизни людей, а также помощь нуждающимся.

Всенародные хашары в Узбекистане традиционно проводятся в преддверии праздника Навруз (21 марта) и Дня независимости (1 сентября).