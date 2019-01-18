Многие люди для достижения каких-либо успехов читают тонны литературы, стараются подражать людям, на которых ориентируются. Конечно же, они ходят на различные бизнес-тренинги. В итоге: масса прочитанных книг и несколько десятков тренингов, но сдвигов никаких не бывает. Для достижения успехов российский бизнес-тренер Владимир Якуба рекомендует внедрять в жизнь 5−7% от полученных на тренингах знаний.

23 января Владимир Якуба проведёт авторский семинар в Ташкенте, посвященный продажам в условиях жёсткой конкуренции.

Советы для успеха

Владимир советует действовать в соответствии с ощущениями и желаниями в понимании того, как развивать свой бизнес, несмотря на то, что навязывают вокруг. Здесь он цитирует Максима Горького: «Книга книгой, а своим умом двигай». Но при этом надо обязательно что-то изучать и читать.

«Будьте смелее, но должен быть ограниченный риск и умение что-то менять. Как говорил Даниель Дефо, не бойтесь, страх — это болезнь, расслабляющая душу, как расслабляет тело физический недуг», — советует тренер.

Человек постоянно должен пробовать что-нибудь новое, тогда не теряется интерес к действиям. Каждому специалисту раз в 5−6 лет надо менять сферу деятельности. Человек должен получать удовольствие от того, что делает.





Об участниках тренингов

«Есть категория людей, которые ходят на тренинги, как на развлечения, — послушать песни, потусоваться на кофе-брейках, особенно неженатые люди. Очень много тех, кто просто хочет взбодриться. Это нормально, потому что они не хотят перегружать свой мозг», — рассказывает Владимир Якуба.

А вот на своих тренингах он «мучает» участников: дает им деловые задания, просит куда-то звонить и договариваться с компаниями, друг с другом. Такая активная работа не дает участникам передышки и времени, чтобы элементарно пролистать свой Instagram.





«Но некоторые не хотят этого делать, чтобы просто отсидеться. Некоторым не нужен скачок, им не нужно развитие, они хотят получить удовольствие. Нельзя их осуждать или подталкивать, я просто их недожимаю», — отмечает Владимир.

Но говоря о таких участниках, Якуба отмечает, что нет плохих участников, есть плохие тренеры.

«Я стараюсь всех перевести в русло „не отсидеться, а действовать“. Мне важно, чтобы у участников были качественные изменения. Есть форма переключения внимания из 9 частей. На тренингах у участников не появляется желания пролистать Instagram. Они не успевают этого делать, потому что я их выдергиваю, переключаю внимание. Максимальная эффективность получения контента зависит от способа проведения тренинга. Если сам материал хороший, но его просто рассказываю, он может не заинтересовать человека», — рассказывает бизнес-тренер.

В целом тренер должен быть практиком. Если нет, то он просто теряет время на обучение других людей. Владимир Якуба проводит свои тренинги в формате «реалити». А для такого формата, как ни крути, тренер должен быть практиком.

«Я с большой осторожностью отношусь к тем тренерам, у которых нет своих бизнес-проектов. Они не поняли, что такое проверка прокуратуры. Контент тренинга должен быть максимально полезным. Я один раз звонил в Магадан и продавал трактор участника тренинга. Я позвонил, договорился и выслал фотографии по Whatsapp. Во время тренинга этот же человек перезвонил мне, и мы продолжили переговоры», — подытожил бизнес-тренер.





Тренинг 23 января организован при содействии компании BusinessTerra, которая входит в группу компаний сети учебных центров «Пять с Плюсом» и специализируется на проведении бизнес-курсов и тренингов в области маркетинга, продаж, менеджмента, финансов, личностного роста и развития.

Купить билеты и узнать подробную информацию о Владимире Якубе и предстоящем тренинге можно на сайте businessterra.uz

Телефоны: (+998) 90−965−83−31, (+998) 90−178−28−07, (+998) 90−966−02−12.

Facebook: fb.com/businessterra2018

Instagram: @terra_biz

Telegram: t.me/businessterra

«Газета.uz» — информационный партнер тренинга Владимира Якуба в Ташкенте.