Французская Gruau и делегация Джизакской области обсудили возможность создания в Узбекистане производства по модификации автомобилей, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе областного хокимията.

Gruau — один из лидеров в Европе по модификации транспортных средств массой не более 3,5 т. В их числе — машины скорой помощи, самосвалы, транспортные средства с доступом для инвалидных колясок, микроавтобусы, транспортные средства правоохранительных органов и минивэны с регулируемой температурой.

Пожарная машина, оснащенная филиалом Gruau в Лионе.

Делегация во главе с заместителем хокима Джизакской области Азимом Ахмедхаджаевым провела встречу во Франции с вице-президентом по развитию международного бизнеса Gruau Сильвеном Сене.





Компания рассматривает страну как перспективную благодаря стратегическому расположению Узбекистана между Россией, Индией, Китаем и Европой для создания завода по оснастке транспортных средств.

В дальнейшем планируется расширение сотрудничества с местными автопроизводителями, а также выход на рынок Центральной Азии.

Стороны договорились о визите руководства Gruau в Джизакскую область для ознакомления с условиями и преференциями в свободной экономической зоне «Джизак», где может быть организована линия по модификации транспортных средств.

В рамках визита делегация также встретилась с директором Высшего национального института обучения и исследований Франции в области адаптированного образования (INSHEA) Жозе Пьюгом.





INSHEA — учебное и исследовательское учреждение, специализирующееся на особых образовательных потребностях. Оказывает помощь в определении и реализации политики государства в отношении лиц с инвалидностью. В настоящее время ведет работу по расширению географии сотрудничества, особенно в Азии.

Руководитель INSHEA сообщил, что изучит возможность открытия на базе одного из джизакских вузов факультета дефектологии и психологии INSHEA, который будет способствовать развитию науки и подготовке узкопрофильных специалистов в этой сфере.

Жозе Пьюг выразил готовность подписать соглашение о сотрудничестве с Джизакским государственным педагогическим институтом, а также институтами в Самарканде и Ташкенте.

Студенты джизакского вуза благодаря соглашению смогут получать гранты для обучения во Франции по линии Европейской образовательной программы Erasmus+.