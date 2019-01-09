В Ташкенте с нового учебного года открывается Университет Амити (Amity University, Индия). Постановление об этом 7 января подписал президент Шавкат Мирзиёев, сообщила в Telegram-канале пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

Вуз будет готовить специалистов сферы информационно-коммуникационных технологий, в том числе разработчиков программного обеспечения и специалистов по управлению информационными системами и компьютерными сетями.

Выпускникам будет выдаваться диплом Университета Амити, признаваемый в Узбекистане.

Университет Амити — ведущий частный вуз Индии, в котором обучаются более 150 тысяч студентов. Главный корпус располагается в городе Ноида, имеются кампусы в 11 городах страны и филиалы в Нью-Йорке, Лондоне, Дубае, Сингапуре, а также Китае, ЮАР и других странах.

Соглашение об открытии вуза в Ташкенте было подписано в рамках государственного визита президента Узбекистана в Индию осенью.