Вопрос прямой продажи наличной валюты физическим лицам будет рассмотрен после принятия закона о валютном регулировании в новой редакции. Об этом «Газете.uz» сообщили в Центральном банке Узбекистана.

3 января центр «Стратегия развития» опубликовал для общественного обсуждения проект Государственной программы 2019 года «Год активных инвестиций и социального развития».

В первоначальной версии документа в 66-м пункте были указаны мероприятия по дальнейшей либерализации валютного рынка. Ответственным ведомствам предписывалось до 1 марта разработать документ о «снятии необоснованных ограничений на обмен и продажу валюты, включая продажу наличной валюты физическим лицам и полном внедрении механизма репатриации валютной выручки инвесторов».

Однако вскоре сайт приостановил работу на «обновление», после чего в проекте программы вместо 249 пунктов стало 253 пункта, а описание пункта по «дальнейшей либерализации валютного рынка» было значительно сокращено. Теперь в нем только говорится об «устранении необоснованных ограничений в операциях, связанных с иностранной валютой».

В Центре «Стратегия развития» уточнили, что при обновлении сайта была загружена окончательная версия документа.

В Центральном банке на запрос «Газеты.uz» отметили, что на рассмотрение в правительство внесен проект закона о валютном регулировании в новой редакции.

«После того, как закон будет одобрен, мы будем рассматривать по мере необходимости остальные нововведения на валютном рынке. Это не означает, что продажа наличной валюты начнется сразу, как только примут документ», — отметили в ЦБ.

Сейчас приобрести инвалюту можно только путем конвертации с пластиковой карты.

Ранее директор Департамента валютного регулирования и платежного баланса ЦБ Бобир Абубакиров также отмечал, что вопрос прямой продажи наличной валюты пока рассматривается, и, скорее всего, он будет решен после принятия нового закона о валютном регулировании.