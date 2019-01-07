В Юнусабадском районном суде по уголовным делам Ташкента начался судебный процесс над бывшим генеральным прокурором Рашитжоном Кадировым. Заседание проходит в закрытом режиме, сообщил «Газете.uz» ряд источников.

Согласно законодательству, слушание дела в закрытом судебном заседании допускается, когда это необходимо для сохранения государственного секрета или иной охраняемой законом тайны.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры, вопрос о предоставлении информации о процессе находятся в компетенции суда.

«Производство данного уголовного дела осуществлялось в закрытом порядке. Поскольку сейчас дело находится в судебном производстве, вопросы предоставления информации общественности — исключительно в рамках юрисдикции суда», — отметила начальник отдела по связям с общественностью и правовой информации Генпрокуратуры Сурайё Рахмонова.

По данным источника «Газеты.uz», судебный процесс начался в понедельник в 10:00 одновременно над всеми, кто фигурирует в деле. Родственники подсудимых в зал суда не были допущены. Следующее заседание пройдет 9 января.

Рашитжон Кадиров был задержан в феврале 2018 года. Уголовное дело было возбуждено по статьям 165, 205 и 210 Уголовного кодекса. Летом сообщалось, что обвинения по делу были предъявлены 24 лицам.