В 11 районах Ташкента с 4 января начали принимать документы на оформление заграничных паспортов, сообщил «Газете.uz» начальник столичного Управления миграции и оформления гражданства (УМиОГ) подполковник Кудрат Юлдашев.

«С 1 по 3 января мы установили необходимое оборудование, создали условия для граждан и обучили сотрудников. Сегодня первый день. Изначально мы ожидали, что пункты будут работать с пропускной способностью 180−200 человек на каждую установку сбора биометрических данных. Но, по последним данным, мы сможем принимать более 200 человек», — отметил он.

Начальник Главного управления миграции и оформления гражданства МВД Узбекистана полковник Бадриддин Шорихсиев сообщил «Газете.uz», что на сегодняшний день в пяти областях еще не завершена установка оборудования. Ожидается, что они будут готовы к приему заявителей с 7 января.

Как мы писали ранее, заграничный паспорт должен оформляться Государственным центром персонализации при Кабинете Министров в течение 10 рабочих дней. Срок действия документа для взрослых — 10 лет (для детей — меньше).

Стикер разрешительной записи для выезда за границу, выдаваемый на два года, отменяется. При наличии в паспорте стикера по нему можно выезжать за границу до окончания срока его действия.

Для получения загранпаспорта понадобится сдать анкету-заявление в двух экземплярах, заверенных по месту работы, учебы или органом самоуправления граждан, две фотографии 3,5×4,5 см, копию паспорта и справку из военкомата (для военнообязанных).

Государственная пошлина за выдачу заграничного паспорта установлена в размере 120% минимальной заработной платы (243276 сумов).