Для выдачи заграничных биометрических паспортов в Ташкенте будут установлены 12 пунктов, пропускная способность которых — 180−200 человек на каждую установку сбора биометрических данных. Об этом сообщил начальник столичного Управления миграции и оформления гражданства подполковник Кудрат Юлдашев на брифинге в четверг.

В зависимости от количества желающих получить паспорт для выезда за границу, число пунктов оформления может быть увеличено. Нетранспортабельных по состоянию здоровья граждан будут обслуживать мобильные переносные станции.

Загранпаспорт, по предварительной информации, будет бордового цвета, количество его страниц — 48, тогда как в действующем паспорте 36 страниц.

В листы загранпаспорта добавят изображения исторических достопримечательностей Узбекистана, также для защиты от подделок будут использоваться водяные знаки, восьмиугольная пентаграмма, цветопеременная краска, муаровый эффект, металлизированная защитная нить, ламинированная пленка, а также встроенный электронный чип. Документ будет выпускать Государственный центр персонализации при Кабинете Министров в течение 10 рабочих дней.

Для получения загранпаспорта понадобится сдать анкету-заявление в одном экземпляре, заверенную по месту работы, учебы или территориальными органами самоуправления, одну фотографию размером 3,5×4,5, копию паспорта, справку с военкомата для военнообязанных. Государственная пошлина составит приблизительно 150% минимального оклада заработной платы (сейчас — 304095 сумов). Стикер разрешительной записи для выезда за пределы страны вклеиваться в новые загранпаспорта не будет.

Напомним, загранпаспорта вводятся с 1 января 2019 года параллельно с отменой стикера разрешительной записи для выезда за границу. При этом граждане Узбекистана могут выезжать из страны в государства, для въезда в которые не требуется оформление въездной визы, с использованием действующего паспорта образца 2011 года до 1 января 2021 года, а также до истечения срока действия имеющегося в нем стикера при выезде в страны дальнего зарубежья.

Оформление загранпаспорта осуществляется в соответствии с указом президента от 16 августа 2018 года «О коренных мерах по совершенствованию порядка выезда граждан Республики Узбекистан за границу».

Как отметил представитель УМиОГ, паспорт образца 2011 года является документом, удостоверяющим личность и гражданство его владельца, и будет использоваться на территории Узбекистана до 1 января 2021 года.

С начала 2021 года вместо существующей системы паспортов, свидетельств о рождении и других документов (за исключением водительских прав), удостоверяющих личность внутри страны, планируется ввод системы идентификационных карт (ID-карт). Они будут содержать единый номер идентификации каждого гражданина и его персональные данные.