«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из восьми интересных вариантов досуга в Ташкенте на воскресенье 6 января.

Кинопремьеры

В Ташкенте проходят четыре премьеры фильмов: фантастическое семейное фэнтези «Мэри Поппинс возвращается», мультфильм «Снежная Королева: Зазеркалье», военная драма «Т-34» и российская комедия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел».

Также проходят показы фильмов: «Ёлки последние», «Три богатыря и Наследница престола», «Аквамен», «Человек-паук: Через вселенные», «Бамблби», «Щелкунчик и четыре королевства», «Берлин-Аккурган», Muzlagan, Asal oyi, Scorpion, Maqsad, «Исломхужа», Jonimga tegding, jonim, Sarvqomat dilbarim, Vasiyat, Millioner kelin, Istanbullik milliarder, Salom rashk и Sarvqomat dilbarim.

IlkhomRockFest

На сцене театра Марка Вайля «Ильхом» состоится IlkhomRockFest под названием Roadkill Armadillo. В программе прозвучат американские композиции.

Музыкальная сказка «Снежная Королева»

Новогодняя музыкальная сказка «Снежная Королева» проходит в Большом театре имени Алишера Навои.

Выставки

В Центральном выставочном зале Академии художеств продолжается выставка Любови Тиора «Экспиреал», а также представлены живописные работы Евгения Мельникова.

Детские елки

В столице продолжаются детские новогодние елки с развлекательной программой.

Новогоднее Bubble Show

Детей и их родителей ждет развлекательное Bubble Show в «Научной Лаборатории» в ТРК Next. В программе: шоу гигантских мыльных пузырей, новогодняя музыка, сказочные персонажи и конкурсы.

Прогулка по праздничному Ташкенту

Куда пойти на выходных в Ташкенте за праздничным настроением и десятками красочных фотографий, читайте в специальном материале на Afisha.uz.

14 лучших фильмов 2018 года

Подборку из 14 лучших фильмов 2018, которые стоит посмотреть на выходных, можно посмотреть в обзоре на Afisha.uz.

Все мероприятия в Ташкенте смотрите в календаре Afisha.uz.

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