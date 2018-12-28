В результате реализации активной инвестиционной политики Узбекистан включился в многостороннее международное экономическое сотрудничество. Позитивным фактором в плане привлечения иностранных инвестиций в Узбекистан служит интерес и доверие иностранных инвесторов к устойчивости экономики республики и перспективам ее развития.

В целях создания максимально благоприятного инвестиционного климата и стимулирования привлечения иностранных инвестиций для иностранных инвесторов, осуществляющих прямые вложения, в стране законодательно установлена широкая система льгот, преференций и гарантий по защите прав и интересов иностранных инвесторов.

Одним из примеров активной работы по привлечению иностранных кредитных линий в республику явилось подписание совместного соглашения между одним из крупнейших банков Узбекистана АКИБ «Ипотека-банк» и АО «Газпромбанк» России.

25 декабря 2018 года АКИБ «Ипотека-банк» и АО «Газпромбанк» России заключили рамочное соглашение о совместной реализации инвестиционных проектов в важнейших секторах экономики республики. Соглашение предусматривает сотрудничество сторон по широкому спектру вопросов, в том числе с целью софинансирования инвестиционных проектов в горнодобывающей, химической и металлургической отраслях, аграрного сектора, текстильной промышленности и строительства. В настоящее время сумма привлекаемых инвестиций в эквиваленте составляет 30 млн долларов США.

Основными целями подписания данного соглашения являются содействие развитию металлургической и горнодобывающей промышленностей, внедрению новых технологий, прогрессивных способов и методов организации производства, созданию системных и долгосрочных стимулов повышения конкурентоспособности вышеупомянутых сфер экономики на международном рынке.

Также стороны выражают заинтересованность в совместном продвижении и финансировании проектов, охватывающих транспортную, медицинскую, жилищно-коммунальную и социальную инфраструктуры.

В рамках сотрудничества стороны рассматривают возможности совместного участия по дальнейшему развитию операций по синдицированному финансированию проектов и программ, представляющих взаимный интерес.

Сотрудничество «Ипотека-банка» с «Газпромбанком» не ограничивается привлечением кредитных ресурсов, а также предполагает обмен опытом между сторонами. Это позволит изучать и внедрять в практику в системе «Ипотека-банка» опыт российских финансовых институтов в вопросах торгового финансирования, включая предэкспортное и постимпортное финансирование торговых операций, предоставление гарантий, рамбурсных обязательств и других форм торгового финансирования.

«Ипотека-банк» с «Газпромбанком» предполагают в дальнейшем развивать и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество и по многим другим направлениям.

АО «Газпромбанк» образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики — газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, черную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс и торговлю. Крупнейшими акционерами банка являются ОАО «Газпром» и НПФ «Газфонд».

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