Первым заместителем председателя Государственного налогового комитета Узбекистана назначен Мубин Мирзаев, с августа 2017 года работавший первым заместителем министра экономики, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ГНК.





Мубин Мухидинович Мирзаев (1969 г. р.) окончил Ташкентский государственный университет, Ташкентский финансовый институт и магистратуру Национального института политических исследований Японии. В 2006−2008 годах возглавлял Департамент монетарной политики и экономического анализа Центрального банка.





Заместителем председателя ГНК стал Хотамбек Анварович Шакиров (1970 г. р.), с марта 2015 года по июль 2017 года уже работавший заместителем председателя комитета. Он окончил Ташкентский электротехнический институт связи (1993) и Ташкентский государственный экономический университет (2004). Деятельность в системе налоговых органов начал в 1999 году. До сегодняшнего дня работал хокимом Ташкентского района Ташкентской области.

Баходир Тухтамишович Турабов (1972 г. р.) стал другим заместителем председателя ГНК. Ранее работал заместителем председателя центрального совета общественного движения молодежи «Камолот», начальником управления компании «Узпахтасаноатэкспорт», до нынешнего назначения — заведующим сектором в Счетной палате Узбекистана.

Еще одним заместителем председателя комитета назначен Мирзиёд Мирвохидович Махкамов, до этого работавший начальником Управления внутренней безопасности ГНК.

Алимжан Эльчиевич Файзибаев сохранил должность зампредседателя, Эркин Файзиевич Гадоев, с 2010 года бывший зампредседателя ГНК, перешел в систему Министерства финансов.

Ранее мы сообщили о назначении руководителем ГНК Бехзода Мусаева, до этого работавшего первым зампредседателя Государственного налогового комитета.