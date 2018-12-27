Два серьезных дорожно-транспортных происшествия произошли 27 декабря в Ташкенте, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.

В 11:50 в Юнусабадском районе на железнодорожном переезде по улице Янги шахар водитель Lacetti компании «Такси Люкс» совершил наезд на управляемое препятствие.

В результате аварии автомашина была деформирована. Водитель и два пассажира с телесными повреждениями госпитализированы. Причиной ДТП стало нарушение водителем правил проезда железнодорожных переездов.





В 12:30 в Мирабадском районе на Малой кольцевой автодороге опрокинулся грузовой автомобиль Howo, принадлежащий «АС Инвест Групп». Как отмечает ГУВД, из-за нехватки опыта вождения 19-летний водитель не справился с управлением машины.

Груз из автомобиля (земля, песок, глина, природные камни) высыпался на дорожное полотно. Никто не пострадал.