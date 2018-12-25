Министерство по чрезвычайным ситуациям официально прокомментировало гибель троих сноубордистов на территории урочища Бельдерсай в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

«24 декабря примерно в 16:00 в горнолыжном центре „Белдерсай“ трое граждан — М. М. (1994 г. р.), М. М. (1999 г. р.) и М. С. (1999 г. р.) — […] на сноубордах заехали на территорию запрещенной, опасной для жизни зоны, и в результате их передвижения по снежному покрову в опасной зоне произошел сход снежной лавины, что привело к их гибели под снежным завалом», — говорится в сообщении.

В МЧС при разговоре с корреспондентом «Газеты.uz» отметили, что сноубордисты во время спуска сами спровоцировали сход небольшой лавины. Тела погибших нашли под полутораметровой толщей снега. Спасатели откопали из него тела погибших в 19:05.

В настоящее время территория Бельдерсая закрыта для посещения, ведется следствие.

Причинами схода снежной лавины могут стать длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение, взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и колебания воздушной среды.