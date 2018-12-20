Компания «Узавтосаноат» 20 декабря открыла в Нурафшоне Ташкентской области первый в Узбекистане мультибрендовый автосалон. В шоуруме представлены бренды предприятий GM Uzbekistan, SamAvto, JV MAN Auto-Uzbekistan и UzAuto Trailer, а именно — Chevrolet, MAN, Isuzu и Kamaz.

В автосалоне площадью 2400 кв. м реализуются автомобили, большегрузная коммерческая техника и запасные части, а также предоставляются услуги автосервиса, предпродажной подготовки, техобслуживания и гарантийного ремонта. Можно воспользоваться услугами автострахования и оформления регистрационных номеров для приобретенных автомобилей.

В рамках церемонии открытия был презентован кроссовер Chevrolet Tracker, продажи которого GM Uzbekistan начал 10 декабря. За 10 дней реализовано более 1000 машин.

«За два месяца уже произвели более 2000 Chevrolet Tracker, в следующем году будет до 10−12 тысяч. На первом этапе это будет крупноузловая сборка, дальше будут переговоры с GM. Пока автомобиль будет производиться только для внутреннего рынка», — отметил заместитель председателя «Узавтосаноат» по развитию и маркетингу Умиджан Салимов.

Автомобиль представлен в двух комплектациях. Розничная цена Tracker LT M/T составит более 184,3 млн сумов, Premier A/T — свыше 215,6 млн сумов.

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