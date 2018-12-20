Новый год — время подарков и обновления. В честь праздника MEIZU совместно с TTEC подготовил сюрприз своим покупателям.

В наше время без смартфона как без рук. А под Новый год и подавно — нужно обзвонить всех родных, написать всем знакомым, снять праздничный салют и отправить его друзьям за границу, наделать фотографий для архива. Как тут без телефона с хорошей камерой и мощной начинкой?

MEIZU для этих целей предлагает модели 15/15 Plus, которые сочетают в себе отличные технические характеристики, привлекательный внешний вид и доступную цену.





Подробнее о характеристиках MEIZU 15/15 Plus:

Super AMOLED дисплей: 5,46″ (1920×1080) / 5,95″ (2560×1440).

оперативная память: 4 Гб / 6 Гб;

встроенная память: 64 Гб;

частота процессора: 8×2,2 ГГц / 8×2,3 ГГц;

аккумулятор: 3000 мАч / 3500 мАч;

основная: спаренная 12 Мп+20 Мп с матрицей ½,3 и апертурой ƒ/1,8, двухтоновой кольцевой вспышкой (6 светодиодов), улучшенной ночной съемкой, трехкратным зумом и оптической стабилизацией;

фронтальная: 20 Мп с апертурой ƒ/2,0 и возможностью быстрого распознавания лица.





Хочется сделать эффектное видео? Можно снять его во встроенном режиме Slow Motion и превратить в настоящий кинематографический клип.

А теперь информация о сюрпризе. Чего хочется меньше всего, когда отлично проводишь время с друзьями и семьёй, наслаждаясь новогодним салютом? Верно — чтобы телефон внезапно разрядился.

Тут и спасает такое изобретение человечества, как внешний аккумулятор.

При покупке моделей MEIZU 15/15 Plus TTEC дарит внешний аккумулятор емкостью 10000 мАч, который способен зарядить смартфон трижды.

Характеристики внешнего аккумулятора TTEC:

емкость: 10000 мАч, аккумулятор сверхвысокой емкости;

прочный металлический корпус;

функции распознавания телефона и зарядки на максимальной скорости;

быстрая зарядка с выходом 2,1A;

светодиодный индикатор питания;

защита цепи для безопасной зарядки.

Подходит для смартфонов и других устройств.

Акция продлится с 17 декабря 2018 года по 17 января 2019 года.

Условия акции очень просты:

В период акции нужно приобрести MEIZU 15 или MEIZU 15 Plus в точках продаж в Ташкенте. Зарегистрировать покупку в фирменном магазине MEIZU. Нужно предъявить купленный смартфон с коробкой и заполненным гарантийным талоном с печатью магазина, в котором он был приобретен. Бесплатно получить powerbank TTEC на 10000 мАч.

На купленные смартфоны распространяется годовая гарантия.

Теперь у каждого появился шанс встретить 2019 год с мощным и стильным смартфоном MEIZU и внешним аккумулятором TTEC.





«MEIZU — для всех, для каждого, для тебя».

Адрес фирменного магазина: ул. Кичик Халка Йули, 57, ТЦ Mercato, 1-й этаж, рядом с ТЦ Fleshka (бывшая фабрика «Малика»).

Телефон: (+998) 71−200−01−88

Сайт: meizu.uz

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