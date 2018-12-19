Посольство Узбекистана в США на круглом столе в Торонто (Канада) подписало с Канадской деловой ассоциацией в России и Евразии (CERBA) меморандум о сотрудничестве, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Документ нацелен на углубление взаимодействия в области увеличения объемов торговли и инвестиций между двумя странами. Им предусмотрен обмен информацией по перспективным направлениям экономического сотрудничества и изменениям в законодательстве в области поддержки зарубежного бизнеса.

В мероприятии приняли участие представители более 40 компаний, в частности, Bombardier (авиапромышленность), Behlen (строительство), HATCH (инжиниринг), Dentons (консультационные услуги), SkyPower (солнечная энергетика), Phoenix Geophysics (горнорудная промышленность) и других.

Посол Узбекистана Жавлон Вахабов и председатель CERBA Джиллес Бретонн достигли договоренность об организации торговой миссии в Узбекистан в мае 2019 года, которая будет состоять из компаний нефтегазовой промышленности провинции Альберта.

Презентации инвестиционного потенциала Узбекистана также прошла в Монреале. На ней обсуждались перспективы взаимодействия в сферах сельского хозяйства, горнорудной промышленности, информационных технологий, машиностроения, сервиса и других. Достигнута договоренность об участия делегации Узбекистана в марте в крупнейшей в мире выставке горнорудной промышленности PDAC в Торонто.