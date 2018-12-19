Адвокатура — как важнейший институт правовой системы Узбекистана — не может оставаться в стороне от проводимых в стране реформ.

Социальная цель, ради которой нужен институт адвокатуры и требуется улучшение адвокатской помощи, состоит в обеспечении конституционного правопорядка. Поэтому любая реформа адвокатуры должна во главу угла ставить именно эту цель.

К сожалению, в прошлые периоды социальная функция адвокатов примитивно сводилась к расширению принудительной бесплатной помощи населению. В то время как необходимостью являются повышение роли и статуса адвокатуры в судах и в досудебных инстанциях, расширение участия адвокатуры в законопроектной деятельности и улучшение юридической помощи гражданам и юридическим лицам.

Очевидно, что адвокатура сможет занять достойное, сильное место в правовой системе только в тех условиях, когда судье будет позволено искать право (читай — справедливость) в тексте нормативного акта или в поведении лица, и при этом судья при поиске права будет учитывать мнение адвоката в его равном противостоянии стороне обвинения. Речь идет о необходимости судейского активизма и внедрении новых источников права в виде судейских решений и толкований параллельно с состязательностью судебного процесса, без которых роль и значение адвокатуры могут остаться слабыми.

Независимость адвокатуры является краеугольным камнем адвокатской деятельности. Невозможно обеспечить адвокату статус равного участника уголовного или гражданского процесса без отлучения адвокатуры от государственного контроля. Понятно, что рано или поздно это произойдет, но хотелось бы, чтобы это произошло как можно скорее. Ведь на кону интересы наших граждан.

В текущей же ситуации адвокатскому сообществу надо определиться с вопросом о том, что из уже используемого в регулировании адвокатуры следует сохранить и что изменить.

За прошлое десятилетие возникло сильнейшее отчуждение между органами управления Палаты адвокатов Узбекистана (далее — палата) и рядовыми адвокатами. Органы управления забыли о своей подотчетности рядовым адвокатам и о том, что они на службе у адвокатов, а не наоборот.

Палата на протяжении многих лет генерировала собственный документооборот, в потоке которого истинные цели адвокатуры отошли на второй план. А созидательной работы, пошагово решающей насущные проблемы адвокатуры, рядовые адвокаты не видели.

Именно на эти недостатки обратил внимание указ президента «О мерах по коренному повышению эффективности института адвокатуры и расширению независимости адвокатов», указав, что «роль Палаты адвокатов в качестве защитника института адвокатуры была сведена к минимуму, ее взаимодействие с адвокатами ограничивалось сбором статистики и характеризовалось излишней бюрократизацией» и что «допускается существенное административное воздействие при рассмотрении вопросов приостановления и прекращения действия адвокатской лицензии, вследствие чего подрывается самостоятельность и независимость адвокатуры».

Сегодня требуют пересмотра те положения текущего устава и внутренних положений палаты, которые привели к работе ее правления во многом вопреки интересам адвокатуры.

Чтобы реформа задалась

По сути, реформирование — это всегда двуединая задача: выбора модели и разработки программы движения («дорожной карты») к ней.

В программе важно опираться на универсальные основы, общие тенденции и некое будущее этой модели и определиться, в какой степени мы готовы принять международный и зарубежный опыт.

При разработке новой модели адвокатуры речь должна идти именно о заимствовании, так как в основе адвокатуры в любой из стран развитой демократии, как и в универсальных международных нормах о юридической профессии, лежат классические, традиционные правовые принципы, которые уже не одну сотню лет остаются неизменными.

Все новое в институте адвокатуры, в основном, представлено достраиванием уже существующей модели второстепенными компонентами и приобщением к техническим инновациям, т. е. адаптацией классического института к реалиям современности. В выстраивании фундаментальных принципов и основ адвокатуры следует обратиться к универсальным принципам, разработанным в странах развитой демократии (Великобритания, США, Франция и Германия) и уже ставшим международно-правовыми (признанными ООН).

Что реформировать в адвокатуре

У адвокатуры есть как внешние отношения (с доверителями, публичными органами и т. д. ), так и внутренние, «внутрицеховые» (между органами адвокатского самоуправления, адвокатскими формированиями и адвокатами). К счастью, во внешних отношениях уже давно определены международные нормы и стандарты. Поэтому в этой группе отношений нерешенной остается задача заимствования и адаптации этих норм и стандартов в национальное законодательство и судебную практику.

«Внутрицеховые» отношения играют первостепенную роль, так как без их правильного регулирования не будет сильной адвокатуры, способной активно влиять на реформирование внешних отношений. Именно «внутрицеховым» отношениям и их воздействию на общественно-правовую роль адвоката посвящена эта статья.

В большинстве стран в отношениях между юристами и органами их самоуправления и внутри адвокатских формирований если и сформировались некие универсальные стандарты, то все же они не приобрели статус международных рекомендаций, чтобы их можно было напрямую имплементировать в национальное законодательство. Тем не менее, современные регулятивные положения института адвокатуры опираются на группы принципов.

Принципы института адвокатуры

­сильный процессуальный статус адвоката;

единое сообщество юристов и единые правила этики и стандарты поведения для всех категорий юристов;

­негосударственный статус адвокатуры (хотя в ряде стран наряду с частными адвокатами существуют и государственные);

монополия адвокатуры на представительство в судах и на рынке правовых услуг;

­прозрачные механизмы назначения адвокатов по делам публичной защиты;

­коллективная защита профессиональных интересов и отдельных адвокатов;

­участие адвокатуры в законодательной деятельности государства.

Принципы самоуправления адвокатуры

­демократичность (выборность, прозрачность и т. п. );

); ­независимость, т. е. самоуправляемость, автономность и самофинансирование;

самоуправляемость, автономность и самофинансирование; ­отчетность перед адвокатами;

­наличие инструментов прямого голосования адвокатов;

­индивидуально-делегированное участие адвокатов в органах управления;

­неограниченное право отзыва своего голоса;

­механизм отзыва члена избирательного органа;

­механизм роспуска представительного органа.

Принципы практики адвокатских формирований

­предпринимательский характер деятельности адвокатов;

­использование коммерческих организационно-правовых форм;

­квалифицированный допуск к публичному представительству и консультированию;

­градация адвокатов на категории трудовой занятости (самозанятый vs наемный);

Принципы адвокатской профессии

субъектом юридических услуг является индивидуально-определенный адвокат;

­специализация адвокатов;

­публичная доступность информации о квалификации и специализации адвоката;

­индивидуальное страхование профессиональной ответственности;

­полная и солидарная ответственность совместно практикующих адвокатов-партнеров;

­система повышения квалификации на основе оценки интеллектуальной активности без прохождения специальных курсов.

Надеемся, что последующее реформирование адвокатуры и работа органов управления Палаты адвокатов Узбекистана будут осуществляться в русле перечисленных принципов.

Отсутствие прозрачности и открытости объединения

Ранее мы писали о келейном стиле работы органов управления палаты. Новое руководство уже предпринимает шаги в направлении открытости и отчетности, но на данный момент в открытом доступе отсутствует информация:

­о внутренней структуре палаты,

­о должностях, полномочиях и сфере ответственности, обязанностях членов правления и назначаемых сотрудников палаты, времени их приема и служебных контактах;

­о планах палаты.

По указанным причинам была утрачена обратная связь с рядовыми адвокатами, и их интеллектуальный потенциал оказался не востребованным в работе палаты.

Из-за искусственно насаждавшегося предыдущим руководством палаты запрета специализации население не имело возможности найти в публичном доступе информацию об адвокатах узкого профиля.

Для исправления ситуации официальный реестр адвокатов и адвокатских формирований должен быть дополнен контактными данными, сведениями об образовании (с указанием оконченных учебных заведений), стаже и общем опыте работы, сведений о лицензионной и заявленной нелицензионной специализациях с рубрикацией по формированиям, отраслям права и специализациям, о страховом покрытии профессиональной ответственности и других). Реестр должен быть доступен онлайн и оснащен удобной функцией поиска.

Что на самом деле должно делать правление

Будущая «дорожная карта» реформы очерчена в статье 12−2 закона «Об адвокатуре»:

­содействие дальнейшему развитию адвокатуры, повышению ее авторитета, усилению роли адвокатуры в защите прав и свобод человека;

­осуществление мер по правовой пропаганде, направленной на повышение правовых знаний и правовой культуры населения;

­внесение предложений по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики, обеспечению целостности правового регулирования и единообразного применения норм законодательства;

­представление и защита прав и законных интересов адвокатов, в том числе в отношениях с органами государственного и хозяйственного управления, а также в суде;

­принятие мер по защите адвокатов от преследований, ограничений и посягательств в связи с их профессиональной деятельностью;

­организация профессиональной подготовки и повышения квалификации адвокатов.

«Дорожная карта»

Принятие устава палаты в новой редакции

Устав палаты, порядок устройства органов палаты должны быть пересмотрены с учетом новых задач, поставленных перед адвокатурой руководством страны. Ниже мы остановимся на основных положениях, которые должны быть учтены при реформировании Устава.

Структура палаты

В структуре палаты должно быть четыре категории уставных органов:

1) высшие представительные органы управления (региональные и республиканские собрания адвокатов или их представителей);

2) исполнительные выборные органы (областные и республиканские правления);

3) выборные органы контроля профессии — квалификационная и дисциплинарная комиссии;

4) выборные органы контроля финансово-хозяйственной деятельности объединения — ревизионная комиссия.

Принципы управления адвокатурой

Система органов адвокатуры должна основываться на принципах представительной демократии, подразумевающих следующее:

Принципы представительства

1) адвокат обладает неотчуждаемым правом участия в высших представительных органах управления непосредственно или через представителя (избирать и быть избранным);

2) решение адвоката о передаче своего участия в высших представительных органах управления другому лицу может быть только добровольным и экстерриториальным;

3) во всех случаях представительства должно иметься однозначное выражение воли адвоката (лучше письменное);

4) представительство оформляется мандатом или поименным избранием делегатов.

Принципы делегированного управления

5) все уставные органы палаты должны быть независимы друг от друга, что обеспечивается:

­несовпадением сроков полномочий исполнительных органов (срок избрания — 2−4 года) и органов контроля профессии и контроля финансово-хозяйственной деятельности (срок избрания — 1−2 года);

­запретом на совмещение членства в этих органах;

­запретом на повторное избрание в состав исполнительных органов;

­подчинением органов контроля профессии и контроля финансово-хозяйственной деятельности напрямую высшему представительному органу управления, без какой-либо зависимости от исполнительных органов;

6) заседания исполнительного органа не могут быть закрытыми (любой адвокат имеет право присутствия на таких заседаниях без права голоса, но с правом быть выслушанным).

Принципы справедливости

7) адвокаты и члены исполнительного органа могут принять участие в заседаниях органов контроля профессии и контроля финансово-хозяйственной деятельности, при наличии приглашения, оформленного коллективным решением;

8) члены органов, контролирующих доступ к профессии (квалификационная комиссия) не могут совмещать должности в органах, контролирующих выход из профессии (дисциплинарная комиссия);

9) решения республиканских органов обязательны для региональных органов с учетом разделения их компетенции, а именно: решения республиканских исполнительных органов обязательны для региональных исполнительных органов, но не обязательны для региональных органов контроля профессии и контроля финансово-хозяйственной деятельности (кроме решений общего применения).

Принципы прозрачности деятельности

10) повестка дня заседания исполнительного органа должна заранее публиковаться на сайте палаты;

11) все решения всех органов управления палаты должны публиковаться на сайте палаты со вступлением решений в силу в сроки, позволяющие их оспорить.

Реформа штатной структуры

Считаем, что палата должна пойти по пути создания временных трудовых коллективов (рабочих групп) с целевым финансированием.

Специализация адвокатов и лицензии

Чтобы не плодить проблемы с заменой лицензий, для действующих адвокатов надо сохранить существующие у них лицензии и приравнять их к новым лицензиям. Это будут лицензии категории «А», которые одновременно охватывают все правовые специализации. Новый порядок лицензирования применить только в отношении новых кандидатов. Это будут лицензии категории «Б» — по отдельным специализациям, определенным законом (сейчас определены подзаконными актами). Такой подход снимет нервозность в среде действующих адвокатов и упразднит условия для злоупотреблений. Признать, что существуют лицензионные и нелицензионные специализации адвокатов. Специализации, по которым претенденты сдают квалификационные экзамены, получают лицензии и проходят повышение квалификации, являются лицензионными. Направления лицензионных специализаций адвокатов определяются высшим органом самоуправления адвокатуры. Каждой отдельной лицензионной специализации соответствует лицензия из категории «Б». Нелицензионную специализацию вправе использовать любые адвокаты. Выбор адвокатом хотя бы одной лицензионной специализации обязателен. Адвокат самостоятельно определяет свою лицензионную специализацию. Вновь вступающие адвокаты имеют право получить лицензию по каждой выбранной им специализации после сдачи соответствующего квалификационного экзамена. В случае сдачи экзамена только по одному направлению специализации, адвокат, соответственно, получает одну лицензионную специализацию. Специализация, не совпадающая с лицензионной, является нелицензионной. Направления нелицензионной специализации не ограничены и могут быть любыми по усмотрению адвоката. Адвокат самостоятельно определяет и изменяет свою нелицензионную специализацию. Определение адвокатом своей специализации представляет собой заявительную процедуру и не влечет ограничений в осуществлении адвокатской деятельности за рамками заявленной адвокатской специализации, равно как и не влечет обязанности соблюдать какие бы то ни было разрешительные процедуры. Независимо от избранной специализации, адвокаты могут, а в установленных законом и решениями органов самоуправления адвокатов случаях, обязаны оказывать доверителям юридическую помощь за рамками такой специализации.

В других странах, где существует государственное регулирование специализации, она повторяет специализацию судов, но не основана на отраслевом разделении права. Логично допустить, что судебная специализация может регулироваться государством или профессиональным сообществом, и основывается на соответствующей квалификации, а иногда и специальном образовании адвокатов.

Отраслевая специализация, с учетом ее многообразия и постоянного изменения, никак не связана с государственным интересом, и поэтому не может быть иной, кроме как заявительной. В части отраслевой специализации только сам адвокат решает, чем и где ему заниматься, по крайней мере, до того момента, пока им не определена судебная специализация.

Мы понимаем, что специализация — это, во-первых, допуск государством данного адвоката к участию в определенных судах и соответствующих досудебных инстанциях. Во-вторых, это декларация государства, обращенная к доверителю, о соответствии адвоката требуемой специализации. В-третьих, это способ ограничения ответственности и профессионального совершенствования адвокатов.

Все это отнюдь не означает, что адвокат не может консультировать за рамками избранной специализации (если акцептовавший доверитель осведомлен о рисках) при наличии соответствующего допуска (лицензии). Поэтому, если количество судебных или регулятивных специализаций определяется в привязке к судам, то отраслевая специализация адвокатов не может ничем ограничиваться и каждый волен сам определять отрасль правовой практики (за рамками судебной), в которой он видит свой интерес. Если не учесть эту свободу, то не будут обеспечены условия для появления высококвалифицированных специалистов по отдельным отраслям и подотраслям права.

Реформа системы повышения квалификации

Адвокатура должна самостоятельно управлять системой повышения квалификации адвокатов, раз несет за нее ответственность. Сдача зачетов, экзаменов и тестов должна быть отменена, ведь смысл обучения не в создании очередных систем отсева неугодных адвокатов. Полагаем, повышение квалификации не должно ограничиваться академической формой. Следует внедрить накопительную систему повышения квалификации с набором баллов за счет интеллектуальной активности на протяжении трехлетнего периода. Баллы могут начисляться за публикации, выступления с докладами, участие в качестве слушателя, преподавательскую деятельность. Баллы должны зависеть от формы участия. Чтобы мотивировать адвокатов к участию в качестве лекторов на квалификационных курсах, необходимо такие курсы делать публичными. При таком варианте палата имеет шансы организовать собственные самоокупаемые курсы. Главный подход, или принцип, в организации курсов — передача знаний в «товарном», завершенном для применения на практике, виде. Такой подход привлечет реальный, а не вынужденный интерес к ним.

Конфликтные ситуации: допуск к профессии и отлучение от нее

Функции допуска к профессии (квалификационной комиссии) и вывода адвокатов из профессии (дисциплинарная комиссия) должны обеспечиваться разными органами в силу разных функций и требований к компетенции их членов. Состав членов этих органов не может совпадать. Членами этих органов не могут быть члены органов управления палаты и ее региональных подразделений.

Согласно статье 116 Конституции, «организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законом», поэтому вопросы, касающиеся квалификационной, дисциплинарной комиссий и органов управления адвокатуры должны быть консолидированы в едином законе, а не в подзаконных актах.

Налогообложение и бухучет в адвокатских формированиях

В ближайшей перспективе необходимо определиться с порядком налогообложения и электронной бухгалтерской отчетности в адвокатских формированиях.

Система обратной связи

Ввести практику еженедельных и ежемесячных встреч правления с адвокатами для обсуждения волнующих их вопросов и обмена мнениями (так называемые «дни открытых дверей») — это соответствует обязанности палаты «содействовать дальнейшему развитию адвокатуры». Материалы таких встреч и «наказы» адвокатов должны аккумулироваться, обрабатыватся и публиковаться на сайте.

Цифровизация палаты

Следующие меры должны способствовать эффективности и прозрачности деятельности адвокатуры:

­внедрение цифровых технологий в документооборот и управление документами;

­внедрение новых средств коммуникации с адвокатскими формированиями;

­создание и обеспечение работы интернет-форумов на сайте палаты;

­создание электронной версии журнала «Адвокат».

Участие адвокатов в законопроектных работах

У палаты имеется интеллектуальный ресурс в лице ее квалифицированных адвокатов, которые могут участвовать в совершенствовании законодательства наряду с представителями государственных органов. Палата может быть связующим звеном в такой работе. Необходимо создать каналы общения адвокатов с парламентом, правительством и другими нормотворческими органами.

Расширение международного сотрудничества

Палата должна иметь в своем аппарате сотрудника, координирующего контакты с иностранными профессиональными организациям и международными институциональными организациями. Такие контакты — источник развития адвокатуры. Эта работа должна вестись прозрачно, эффективно и в рамках утвержденных планов адвокатуры, чтобы исключить бесполезную трату средств.

Отнесение адвокатской деятельности к категории коммерческой

Спор о том, является ли адвокатская деятельность коммерческой или не является таковой, бесперспективен. В ряде стран успешно применяется коммерческая модель, а в других, где адвокатура имеет более слабый статус, закреплен ее некоммерческий статус.

Не так важен статус, как характер отношения властей к адвокатуре. Адвокатура может быть коммерческой и при этом достойно защищать граждан, если к ней существует уважительное отношение со стороны государства. И ответ видимо, не в названии, а в отношении. Сможет ли наша судебная система обеспечить при коммерческом статусе адвокатуры такое же уважительное отношение к ней, как и к государственным органам, а именно: защиту от необоснованных проверок, иммунитет, неприкосновенность и т. д.

Мы будем вынуждены возвращаться к этой проблеме до тех пор, пока адвокатским формированиям не будут разрешены формы коммерческих юридических лиц (полное товарищество, коммандитное товарищество и общество с дополнительной ответственностью) и осуществление видов деятельности, представляющих весь спектр общегражданской правоспособности.

Наемные адвокаты

Организация трудовых отношений адвокатов в фирмах нуждается в либерализации. Речь идет о градации на партнеров (генерирующих работу для других коллег), самозанятых адвокатов и наемных адвокатов (не консультирующих доверителей напрямую и не несущих ответственности). Такая гибкость сделает адвокатские формирования более устойчивыми.

Должно стать правилом, что все субъекты консультирования, включая адвокатов, осуществляют свою деятельность в разных организационно-правовых формах, в то же время опираясь на единые принципы трудовой иерархии.

Преобразование коллегий адвокатов

Необходимо определиться с организационно-правовым статусом адвокатских коллегий. Если с адвокатскими фирмами более или менее ясно, что они по своей природе являются товариществами, то с коллегиями в свое время был допущен значительный компромисс, связанный с членством.

Единственное отличие коллегий от фирм должно заключаться в размере (т. е. в количестве адвокатов-партнеров), поэтому коллегии должны регулироваться теми же положениями, что и фирмы. За рамками прямо делегированных руководству полномочий все решения коллегии должны приниматься на общем собрании партнеров.

Формирование системы рейтинга адвокатов

В условиях конкурентной среды в адвокатуре, к которым мы неизбежно придем, фактор репутации должен стать мотиватором самосовершенствования адвокатов. Палата, со своей стороны, должна разработать объективные инструменты выявления рядовыми адвокатами лучших среди них, и именно эти адвокаты должны получать поощрения сообщества. Палата не должна играть в этом какую-либо определяющую роль.

Закон о бесплатной (pro bono) адвокатской помощи

Перед государством стоит задача расширения доступа малоимущих и неплатежеспособных слоев населения к бесплатной квалифицированной юридической помощи. Безусловно, в случаях необходимости должна быть бесплатная адвокатская помощь, но только на добровольной основе. В этих случаях она должна быть бесплатна для бенефициаров, но отнюдь не за счет адвокатов.

Поэтому и планируемый закон о бесплатной юридической помощи должен, в первую очередь, создать систему источников финансирования (государственных и частных) бесплатной юридической помощи, а не закреплять принудительный труд адвокатов. Существующее сегодня обязательное бесплатное консультирование адвокатами населения в махаллях должно быть заменено на добровольное.

Внедрение системы страхования профессиональной ответственности

Чтобы консультируемые лица не страдали от ошибок, обмана и злоупотреблений юристов, необходимо двигаться в направлении обязательного минимального страхования профессиональной ответственности.

Автору не хочется обольщаться радужными перспективами, пока не будут выполнены важнейшие институциональные условия для развития адвокатуры, перечисленные в этом исследовании.

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